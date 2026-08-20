Počela prodaja ulaznica za Međunarodni filmski festival Niš
Organizacija Međunarodnog filmskog festivala Niš obaveštava publiku i ljubitelje sedme umetnosti da je zvanično počela prodaja kompleta ulaznica za ovogodišnji festival.
Tim povodom, ispred Niškog kulturnog centra obratio se Svetozar Vezenković, član Umetničkog veća festivala, koji je zvanično predstavio ovogodišnji takmičarski i bogat prateći program koji publiku očekuje od 25. do 30. avgusta 2026. godine na Letnjoj pozornici u Tvrđavi i u bioskopu „Vilin grad”.
Cena kompleta ulaznica za svih šest festivalskih večeri iznosi 3.000 dinara. Prodajna mesta i radno vreme:
● Kompleti ulaznica: Mogu se kupiti u knjižari Niškog kulturnog centra (NKC), na adresi Bulevar dr Zorana Đinđića 37a. Knjižara radi svakog radnog dana i vikendom od 10.00 do 19.00 časova, sve do početka festivala, odnosno do utorka, 25. avgusta.
● Pojedinačne ulaznice: Prodavaće se isključivo tokom trajanja festivala, na samom ulazu u Letnju pozornicu od 19.00 časova, i to samo u slučaju da preostane neprodatih kompleta.
Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine na Letnjoj pozornici u niškoj Tvrđavi i u bioskopu „Vilin grad”.