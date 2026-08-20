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Organizacija Međunarodnog filmskog festivala Niš obaveštava publiku i ljubitelje sedme umetnosti da je zvanično počela prodaja kompleta ulaznica za ovogodišnji festival.

Program Međunarodnog filmskog festivala u Nišu Foto: Međunarodni filmski festival Niš

Tim povodom, ispred Niškog kulturnog centra obratio se Svetozar Vezenković, član Umetničkog veća festivala, koji je zvanično predstavio ovogodišnji takmičarski i bogat prateći program koji publiku očekuje od 25. do 30. avgusta 2026. godine na Letnjoj pozornici u Tvrđavi i u bioskopu „Vilin grad”.

Cena kompleta ulaznica za svih šest festivalskih večeri iznosi 3.000 dinara. Prodajna mesta i radno vreme:

● Kompleti ulaznica: Mogu se kupiti u knjižari Niškog kulturnog centra (NKC), na adresi Bulevar dr Zorana Đinđića 37a. Knjižara radi svakog radnog dana i vikendom od 10.00 do 19.00 časova, sve do početka festivala, odnosno do utorka, 25. avgusta.

● Pojedinačne ulaznice: Prodavaće se isključivo tokom trajanja festivala, na samom ulazu u Letnju pozornicu od 19.00 časova, i to samo u slučaju da preostane neprodatih kompleta.

Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine na Letnjoj pozornici u niškoj Tvrđavi i u bioskopu „Vilin grad”.