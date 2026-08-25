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Otvaranje Međunarodnog filmskog festivala u Nišu proteći će u znaku vrhunskih svetskih glumačkih imena. Publiku na Niškoj tvrđavi sutra očekuje još jedno veliko iznenađenje - na svečanost povodom početka festivala stiže čuveni britanski glumac Endrju Hovard, poznat po ulogama u planetarnim filmskim i TV hitovima, među kojima se posebno izdvaja spektakl "Odiseja".

Projekcija filma "Mudbrick"

Endrju Hovard u Niš dolazi povodom takmičarskog filma "Mudbrick" (Kult mrtvih), reditelja i scenariste Nikole Petrovića, u kome tumači jednu od glavnih uloga. Ovo ostvarenje biće prikazano prvog dana festivala, u utorak 25. avgusta, sa početkom u 18.00 časova u bioskopu "Vilin Grad".

Pogledajte u galeriji fotografije Endrjua Hovarda:

1/5 Vidi galeriju Endrju Hovard Foto: Barry King / Alamy / Profimedia, Jason Kempin / Getty images / Profimedia, Chris DELMAS / AFP / Profimedia

Svečano otvaranje na Letnjoj pozornici

Pored prisustva na projekciji filma, Hovard će se sutra uveče pokloniti publici i uveličati svečano otvaranje festivala na Letnjoj pozornici u Tvrđavi, dajući prvoj večeri izuzetan internacionalni sjaj.

Podsećamo, Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine, a publiku tokom šest festivalskih dana očekuje izuzetan takmičarski program, premijere, kao i boravak brojnih domaćih i inostranih glumačkih zvezda.

Organizaciju ovogodišnjeg festivala podržali su Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije kao zvanični pokrovitelji, dok realizaciju manifestacije potpisuje Niški kulturni centar. Ulogu generalnog sponzora preuzela je kompanija Telekom Srbija.

Uspešnom održavanju festivala doprineli su i sponzori Gorki List, Cockta, savremeni stambeno-poslovni kompleks New Mozaik, CarGo, Afrodita Mode Collection, Pandora bar i restoran, Beer Bar Bulevar, Kafana Ognjište, klub Tarapana, Bros Taksi, vinarija Nikolas, kao i Niška pivara.

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