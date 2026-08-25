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Na današnji dan, 25. avgusta 2021. godine, preminuo je Milan Lane Gutović, glumac čiji su specifičan humor, oštrina i prepoznatljiv način govora ostavili snažan trag u domaćem glumištu. Publika ga je vezivala za Srećka Šojića, ali iza tog lika stajao je umetnik koji je jednako odlučno umeo da brani svoj mir, svoje vreme i cenu sopstvenog rada.

Kada bi poželeo da se udalji od Beograda, nije birao mondenska mesta niti luksuz. Njegovo utočište nalazilo se u Sečnju, na prostoru dovoljno zabačenom da do njega nije moglo tek tako da se stigne.

Foto: Printskrin/Lično nezvanično

Tamo je godinama odlazio zbog pecanja i tišine.

– Nisam se sklonio, tamo pecam već godinama. Ispostavilo se da je zgodno za zbeg... Taj deo pripada ribnjaku Sveti Nikola i toliko je zabačen da čovek ne može da dođe tek tako. Čuvari su svuda unaokolo. Ne bi mogli da me pronađu u tom ogromnom prostoru – rekao je Gutović svojevremeno u jutarnjem programu televizije „Prva“.

Kontejner koji mu je bio dovoljan

Na tom mestu nije pokušavao da napravi drugu verziju gradskog života. Imao je kontejner koji je prilagodio sopstvenim potrebama, uz struju i solarnu energiju.

– Ne liči na civilizovano mesto, ali uspeo sam da ga sredim. Ima struju i solarnu energiju – pričao je.

Ni društvo tamo nije bilo brojno.

Pogledajte u galeriji fotografije njegove oaze mira:

1/13 Vidi galeriju Kontejner u kojem je živeo pokojni Lane Gutović Foto: Youtube/PrvaTV, Youtube Printscreen/TV Prva

– Samo dva-tri prijatelja dođu ponekad. Nisu strastveni pecaroši, ali mi pomažu. Jedan od njih je napravio taj kontejner i povremeno dolazi da ga popravi kad počne da prokišnjava – ispričao je glumac.

Taj mali kutak van grada prilično je odgovarao čoveku koji je na sceni i ekranu bio izrazito upečatljiv, a privatno umeo da traži sasvim suprotan ritam.

„Belu lađu“ napustio kada nisu prihvatili njegovu cenu

Jedna od uloga koja je obeležila njegovu karijeru svakako je Srećko Šojić u seriji „Bela lađa“. Gutović je kao protagonista čuvene serije Siniše Pavića snimio 84 epizode, a prvih pet sezona nastajalo je od 2006. do 2011. godine.

Prema tadašnjim navodima, za dva dana snimanja dobijao je 2.000 evra, što ga je svrstavalo među bolje plaćene domaće glumce.

Pred početak šeste sezone, međutim, tražio je 7.000 evra po epizodi. Producenti nisu prihvatili njegov zahtev, a Gutović nije želeo da odstupi, zbog čega se u poslednjoj sezoni nije pojavio.

Pogledajte u galeriji Milan Gutović kao Srećko Šojić:

1/15 Vidi galeriju Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u "Beloj lađi" Foto: Printscreen/Youtube

Kasnije je govorio da bi, kada bi se ponovo pregovaralo, tražio još više.

– Bez obzira na gladnu decu Bijafre, siromašne radnike u ugljenokopima, beskućnike Pariza i na činjenicu da u RTS-u nisu dobili plate, ne bih igrao pod uslovima koji već nisu prihvaćeni, ali bih sada igrao samo po još većoj ceni od one u prošlom ponuđenom ugovoru koji su već odbili da potpišu. Inače sam i do sada visinu svojih honorara izricao kao presudu, a ne razlog za pogađanje, pa pošto mi je to već polazilo za rukom, nisam blesav da nešto u tome menjam – rekao je tada Lane.

A način na koji je govorio o novcu bio je podjednako prepoznatljiv kao i njegove uloge.

– To činim bezobzirno iz ličnog koristoljublja i saopštavam visinu honorara mojim žrtvama sa kojima potpisujem ugovore samo u prisustvu kardiologa i psihijatra. Ako me jednoga trenutka bude ganula sudbina sirotih radnika RTS-a i ako me bude ophrvalo samopokajanje, šibaću se špagetima i ići u krevet bez večere. Toliko – zaključio je Lane Gutović u razgovoru za „Blic“.

Foto: ATA images

Zbog 100 dinara odustao od „Srećnih ljudi“

Da njegov odnos prema honoraru nije zavisio od toga koliko je razlika velika, pokazuje i priča o seriji „Srećni ljudi“.

Gutović je svojevremeno otkrio da je od angažmana odustao zbog svega 100 dinara.

– Ja sam tražio jedan honorar pre nego što je počelo snimanje „Srećnih ljudi“. A onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E tada sam odustao – ispričao je Gutović u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“.

Za njega, po svemu sudeći, nije bilo pitanje da li je razlika velika ili mala. Jednom dogovorena cena bila je granica koju nije želeo da pomera.

Šojiću je davao mnogo više od napisanog teksta

Foto: Jugoslovensko dramsko pozorište

Srećko Šojić postao je jedan od najprepoznatljivijih likova domaće televizije, ali Gutović nije bio glumac koji je samo izgovarao ono što mu je napisano.

Kako je svojevremeno govorio,mnoge replike po kojima je Šojić ostao upamćen bile su plod njegove mašte.

Upravo zbog toga lik nije ostao samo u okvirima scenarija. Gutovićeva intonacija, ritam, grimase i način na koji je gradio govor učinili su ga prepoznatljivim i generacijama koje serije u kojima se pojavljivao nisu gledale kada su prvi put emitovane.

Iza njega ostala su mesta koja su mu značila

Posle Gutovićeve smrti govorilo se i o imovini koju je ostavio iza sebe – kući u beogradskom naselju Kumodraž, kući na Umki, vikendici-kontejneru u Sečnju, motornom čamcu, kao i automobilima.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegova porodična kuća:

1/5 Vidi galeriju Kuća Milana Laneta Gutovića Foto: Nikola Anđić Kurir

Ipak, kada se prisetimo načina na koji je pričao o svom životu van scene, mnogo više od materijalnog ostaje slika čoveka koji je birao da sedi kraj vode, daleko od gužve, u prostoru za koji je sa zadovoljstvom govorio da ga tamo „ne bi mogli pronaći“.

Milan Lane Gutović preminuo je 25. avgusta 2021. godine, a sahranjen je u porti Crkve Svete Trojice u Kumodražu.

Video: Sahrana Laneta Gutovića