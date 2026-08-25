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Posle dugog puta od scenarija do filmskog platna, novi film Lordana Zafranovića „Zlatni rez 42: Djeca Kozare“ konačno će ove jeseni stići pred publiku. Premijera ostvarenja zakazana je za 2. oktobar u Sava Centru u Beogradu, dok će već narednog dana, 3. oktobra u 19 časova, film biti prikazan i u banjalučkoj dvorani „Borik“.

Reč je o projektu koji se godinama čekao i koji Zafranović zasniva na scenariju Arsena Diklića, vraćajući se jednoj od najtežih tema ovdašnje istorije – stradanju stanovništva Kozare tokom Drugog svetskog rata, sa posebnim fokusom na sudbinu dece koja su odvođena u logore na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske.

Datum banjalučke premijere saopštio je Milorad Dodik nakon susreta sa Zafranovićem u Trebinju.

– Hoću da najavim da sam s Lordanom Zafranovićem, velikim rediteljem, dogovorio da premijera filma „Djeca Kozare“ bude 3. oktobra u 19 časova u dvorani „Borik“. Dan nakon premijere u Beogradu, 2. oktobra – napisao je Dodik na svom Instagram nalogu.

Priča o troje dece u leto 1942. godine

U središtu filma nalazi se sudbina troje dece – sestre Zore i njena dva brata – koji zajedno sa majkom tokom leta 1942. pokušavaju da pobegnu pred ratnim strahotama.

Gladni i iscrpljeni, kreću se dubičkom cestom zajedno sa stotinama drugih prognanika. Njihov put, međutim, završava razdvajanjem porodice. Majka biva odvedena u Ravensbrik, dok deca završavaju u sabirnom centru broj tri, u okviru logorskog sistema Jasenovac.

Foto: Arhivska Fotografija

Upravo kroz njihovu priču Zafranović otvara širu temu stradanja desetina hiljada dece sa područja Kozare, koja su tokom Drugog svetskog rata odvajana od svojih porodica i odvođena u logore.

Film se, kako je ranije najavljivano, ne zadržava samo na rekonstrukciji istorijskih događaja, već kroz sudbinu dece pokušava da govori o prirodi zla, njegovim posledicama i onome što ostaje iza njega.

Dodik: „To nije samo film“

Posle susreta sa Zafranovićem u Trebinju, Dodik je objavio i dužu poruku u kojoj je govorio o značaju filma i podršci njegovoj realizaciji.

– U Trebinju imam zadovoljstvo da razgovaram s velikim rediteljem Lordanom Zafranovićem o dugo očekivanom filmu „Djeca Kozare“ – djelu koje nosi tešku, svetu i bolnu temu stradanja srpske djece i naroda u paklu Kozare, Jasenovca i zločinačke NDH. To nije samo film. To je dug prema našim precima, prema nevino postradaloj djeci i prema istini koju nikada ne smijemo prepustiti zaboravu.

Foto: Damir Dervišagić, Ilustracija

On je naveo i da su Republika Srpska i Srbija finansijski pomogle realizaciju filma.

– Republika Srpska je, zajedno sa Srbijom, finansijski pomogla snimanje ovog važnog ostvarenja, jer smo duboko posvećeni kulturi sjećanja i obavezi da se o srpskom stradanju govori dostojanstveno, istinito i snažno. Poštovanje Lordanu Zafranoviću za istrajnost, hrabrost i umjetničku snagu da otvori ranu istorije kako bi ostala živa istina, a ne nametnuta tišina.

Dodik je dodao:

– Djeca Kozare nisu samo tema jednog filma – ona su zavjet našeg pamćenja. Republika Srpska će uvijek stajati uz projekte koji čuvaju identitet, istinu i sjećanje našeg naroda.

Film o jednoj od najtežih tema Zafranovićevog opusa

„Zlatni rez 42: Djeca Kozare“ nastao je prema scenariju Arsena Diklića, a Zafranović se kroz ovo ostvarenje ponovo bavi pitanjem zla – temom koja se provlačila i kroz njegov raniji filmski rad.

Video: Lordan Zafranović o filmu "Djeca Kozare"