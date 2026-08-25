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Ministarstvo kulture prenelo je 463.910.000 dinara za realizaciju projekta „Zaštita i prezentacija manastira Manasija“, a ugovor su danas potpisali ministar kulture Nikola Selaković i iguman manastira protosinđel Pavle.

Tom prilikom Selaković je istakao da je nakon današnjeg ugovora za potrebe konzervacije i prezentacije manastirskog kompleksa, zajedno sa sredstvima koje je Ministarstvo kulture prenelo decembru prošle godine, država Manasiji obezbedila 553.600.000 dinara u prethodnih devet meseci.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Manasija je 'labudova pesma' srpske srednjovekovne kulture, umetnosti i arhitekture, a sledeću godinu, godinu Svetog despota Stefana Lazarevića, dočekaće u velikoj obnovi, najvećoj do sada. Posebno želim da zahvalim na nesebičnoj i velikoj podršci predsedniku Republike koji je stao iza ovog projekta i podržao Ministarstvo kulture, predsednikovom savetniku Milošu Vučeviću, koji je, kao predsednik Vlade, pružio ozbiljnu podršku realizaciji ovog projekta ali i Ministarstvu i ministru finansija“, rekao je ministar Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je naveo da će ovogodišnjih 463.900.000 dinara biti uloženo u obnovu manastirske trpezarije, najmonumentalnije trpezarije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Srbije, potom u obnovu i rekonstrukciju manastirskih bedema i kula, ali i u nova arheološka ispitivanja na lokalitetima koji do sada nisu istraživani.

„U trogodišnjem programu od nacionalnog značaja, restauracija, konzervacija i prezentacija manastira Manasija predstavlja jednu od najvećih investicija u očuvanje srpskog nepokretnog kulturnog nasleđa. Sa sredstvima koja ćemo preneti u narednoj godini, država će u Manasiju uložiti ukupno milijardu i 46 miliona dinara. Ovo je najveći pojedinačni iznos koji je u neko kulturno dobro na teritoriji Republike Srbije naša država uložila u prethodnih nekoliko decenija. Kolika je razmera ovih ulaganja, govori jedan primer da je do 2025, odnosno u 17 godina, država Manasiji prenela 34 puta manje novca nego u ovom trogodišnjem periodu“, naglasio je Selaković.

U galeriji pogledajte fotografije posete ministra Nikole Selakovića manastiru Manasija:

1/14 Vidi galeriju Poseta ministra kulture, Nikole Selakovića, manastiru Manasija Foto: Ministarstvo Kulture

Prema njegovim rečima, država ulaganjima u manastirski kompleks želi da spremno dočeka 2027. godinu.

„U toj 2027. godini srpski rod obeležiće 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti Svetog despota Stefana Lazarevića, sina velikomučenika kosovskog kneza Lazara i kneginje Milice, srpskog despota, velikog viteza Zmajevog reda, velikog graditelja, velikog pisca“, pojasnio je Selaković i podsetio da je, između ostalog, Stefan Lazarević iza sebe ostavio „Slovo ljubve“, „Zapis na kosovskom mramornom stubu“, ali i da je tvorac Zakona o rudnicima i Statuta grada Novog Brda.

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