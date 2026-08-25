Holivudska zvezda proslavila rođendan u Herceg Novom: Poznata srpska glumica priredila dirljivo iznenađenje Džonu Sevidžu
Holivudski glumac Džon Sevidž proslavio je rođendan tokom boravka na Filmskom festivalu u Herceg Novom. Zvezda kultnih ostvarenja "Lovac na jelene" i "Kosa" rođena je 25. avgusta 1949. godine, pa tako danas puni 77 godina.
Pesma od kolega
Srpska glumica i članica žirija Branka Pujić pred okupljenim kolegama i novinarima otpevala rođendansku pesmu. U bašti Kuće nobelovca Ive Andrića dugego dana predstavljena je autorizovana biografija čuvenog holivudskog glumca pod nazivom "Savage Life and Art: Inside the Cinema Legends" autora Nemanje Sarača. Knjiga osvetljava šest decenija dugu karijeru glumačkog velikana, a sam Sevidž je istakao da je ovo delo plod iskrene autorske ljubavi prema filmu, obogaćeno konciznim tekstom, fotografijama i ličnim pričama.
- Očaran sam filmom "Dom" rediteljke Marijane Janković. Budućnost kinematografije ne leži u holivudskim automobilskim sudarima, već u hrabrim, emotivnim pričama koje nose veru i pružaju nadu - zaključio je glumac i najveća zvezda ovogodišnjeg festivala.
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