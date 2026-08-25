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Žan-Klod van Dam stigao je danas u Niš gde će večeras prisustvovati otvaranju Međunarodnog filmskog festivala u Nišu. Na Letnjoj pozornici u Tvrđavi biće prikazan film "Baštovan" u kome on igra glavnu ulogu.

On je danas popodne stigao u Hotel Ambasador sa prijateljima koji su učestvovalo u njegovom angažmanu. On, kako saznajemo, je stigao privatnim avionom do Niša.

00:29 Žan Klod van dam stigao u Niš Izvor: Kurir

Na sceni će se večeras publici pokloniti i britanski glumac Endrju Hovard.

Hovard u Niš dolazi povodom takmičarskog filma „Mudbrick“ (Kult mrtvih), reditelja i scenariste Nikole Petrovića, u kome tumači jednu od glavnih uloga.

Hovard igra jednu od uloga u hit filmu reditelja Kristofera Nolana „Odiseja“.

Međunarodni filmski festival Niš se održava od danas do 30. avgusta.

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