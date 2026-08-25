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Međunarodni filmski festival u Nišu je otvoren večeras i trajaċe do 30. avgusta. Otvorila ga je predsednica žirija, naša poznata glumica, Snežana Saviċ koja je rekla da je veċ dobila tradicionalno ključeve grada. Nakon nje, na scenu je izašao svetski poznat glumac akcionih filmova, Žan-Klod van Dam.

Zahvaljujem se predsedniku Srbije i vlasniku Pinka i mogu reċi da je Srbija predivna zemlja. Mogu reċi svima da dođu i ovde snimaju filmove jer ima mnogo dobrih uslova i opremlje ih studija za to. Neka ovaj divni festival počne - rekao je između ostalog Van Dam i na kraju gestikulirao udarac aperkat iz svojih filmova.

1/27 Vidi galeriju Međunarodni filmski festival Niš Foto: Kurir.rs/M.S.

Međunarodni filmski festival u Nišu otvoren je na početku intoniranjrm himne " Bože pravde". Ustanovljena je nagrada "Danilo Bata Stojkovic", a dobiće je najbolji producent. Takođe nova nagrada biċe "Desimir Stanojević" (preminuli niški glumac), a za najboljeg mladog glumca.

Na scenu su izašli glumci koji su za sada pristigli u Niš kao što su Milenko Pavlov, Lidija Vukiċević i drugi.

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