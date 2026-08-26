Slušaj vest

Niš je sinoć postao centar filmskih dešavanja u regionu. Uz muziku, vatromet, pune gradske trgove i brojne glumačke zvezde, svečano je otvoren Međunarodni filmski festival Niš, koji će trajati do 30. avgusta. Prvo festivalsko veče obeležili su programi na Trgu kralja Milana i u Niškoj tvrđavi, dok je posebnu pažnju publike privukao dolazak holivudske zvezde Žan-Kloda Van Dama.

Filmska čarolija počela programom za najmlađe

Festivalska atmosfera u gradu počela je još tokom popodneva, a prvi sadržaji bili su namenjeni najmlađoj publici. Pod sloganom „Magija počinje“, deca su mogla da pogledaju „Zekin magični šou“, animirani film „U potrazi za čarobnom frulom“, ali i da učestvuju u radionicama organizovanim u Kutku Beogradske kapije.

Pogledajte u galeriji fotografije sa otvaranja:

1/13 Vidi galeriju Svečano otvaranje Međunarodnog filmskog festivala Niš 2026 Foto: Promo /Nenad Matović

Kako se približavalo veče, program se preselio u samo srce grada. Na Trgu kralja Milana od 19 časova nastupio je simfonijski orkestar „ABBA Symphony“, koji je poznatim pop melodijama napravio muzičku uvertiru za zvanično otvaranje festivala.

Centralni deo večeri održan je na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

U okviru tradicionalnog festivalskog ceremonijala ključevi grada prethodno su predati predsednici glavnog žirija, glumici Snežani Savić.

– Niš je dovoljno veliki za sve nas, a film je najveći! – poručila je Snežana Savić.

Poseban trenutak usledio je kada se publici obratio Žan-Klod Van Dam. Slavni belgijski glumac i jedna od najvećih zvezda akcionog filma svečano je proglasio festival otvorenim, nakon čega je nebo iznad Niške tvrđave osvetlio vatromet.

Regionalna premijera filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa“

Foto: Promo /Nenad Matović

Takmičarski program na Letnjoj pozornici počeo je regionalnom premijerom filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa“.

Nakon projekcije pred publiku je izašla filmska ekipa, koju su posetioci pozdravili dugim aplauzom i ovacijama.

Poklonili su se rediteljka i koautorka scenarija Jelena Bajić Jočić, scenarista, producent i glumac Radoš Bajić, producent i glumac Nedeljko Bajić, kao i Slaviša Ćurović, Strahinja Bičanin, Maša Radulović, Katarina Mitić, Marko Radojević i Miroslav Jović. Sa njima je bio i direktor fotografije Predrag Jočić.

Publici se obratio i Radoš Bajić, zahvalivši okupljenima na podršci.

Žan-Klod Van Dam ponovo pred niškom publikom

Holivudska atmosfera nastavila se projekcijom filma „The Gardener“, koji je režirao David Šaron.

Žan-Klod Van Dam ponovo je izašao pred publiku i poklonio se posetiocima Letnje pozornice, koji su ga dočekali ovacijama.

Foto: Promo /Nenad Matović

Filmski program nije bio ograničen samo na Tvrđavu. Takmičarski deo u bioskopu „Vilin Grad“ otvorilo je ostvarenje „Mudbrick“. Publiku su pozdravili reditelj i scenarista Nikola Petrović, distributerka Ivana Kostić, kao i glumačka ekipa predvođena britanskim glumcima Filipom Brodijem i Endruom Hauardom.

Prvo festivalsko veče završeno je u znaku domaće kinematografije, projekcijom kultnog ostvarenja „Salaš u Malom Ritu“.

Festival traje do 30. avgusta

Međunarodni filmski festival Niš održava se od 25. do 30. avgusta 2026. godine, a tokom narednih dana publiku očekuju takmičarske i prateće projekcije, susreti sa glumcima i filmskim autorima, kao i konferencije za medije koje će svakodnevno biti organizovane u hotelu „Ambasador“ od 12 časova.

Video: Nišlije opkolike Van Dama i ne daju mu da krene ka Tvrđavi