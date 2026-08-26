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Međunarodni filmski festival u Nišu ove godine okuplja glumačku elitu i ljubitelje filmske umetnosti, a na otvaranju se pojavio specijalan gost koji je stigao direktno iz Holivuda.

Svetska akciona legenda, Žan-Klod Van Dam, nakon što se poklonio Nišlijama, obratio se publici:

04:39 Van Dam se obratio publici u Nišu i Srbima: “Obarao sam ruke sa vašim predsednikom”, otkrio ko je pobedio Izvor: MONDO

- Prvenstveno želim da vam kažem koliko vas volim. Jako vas volim iz dubine duše i srca. Veoma sam srećan što sam pozvan od strane "gospodina Pinka" i predsednika države Srbije. U vezi s predsednikom imam jednu lošu i jednu dobru vest - Srbija je toliko lepa zemlja, ali je uspeo da mi obori ruku - rekao je šaljivo glumac misleći na obaranje ruke koje se odigralo pre tri dana između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i holivudske legende.

- Upravo sam danas stigao u Niš. Nisam stigao da se upoznam sa gradom, ali ono što sam mogao da steknem kao prvi utisak jeste gostoprimstvo, toplina i gostoljubivost Nišlija, iskoritiću sutrašnji dan da se bolje upoznam sa gradom i tvrđavom. Jako mi je drago što sam sa vama ovde - rekao je Van Dam.

U galeriji pogledajte fotografije Žan-Kloda Van Dama iz Niša:

1/12 Vidi galeriju Žan-Klod van Dam stigao u Niš Foto: Stefan Stojanović MONDO

- Pozivali su me na razne svetske festivale, poput onaj u Kanu i slično. Zadovoljstvo mi je što sam ovde sa vama i mogu da vam kažem da nigde nisam video tako dobru organizaciju. Žao mi je što nisam mogao da stanem i sa svima da se slikam dok smo šetali do tvrđave - zaključio je.

Predsednik ugostio Žan-Kloda Van Dama

Predsednik Vučić ugostio je pre tri dana Žan-Kloda Van Dama u Beogradu, te su razgovarali o filmu, sportu i promociji Srbije.

- Veliko zadovoljstvo da u Beogradu ugostim Žan Klod Van Dama – čoveka uz čije su filmove odrastale generacije i koji nam je pokazao da se, uz dovoljno discipline i upornosti, ponekad može pobediti i onda kada svi misle da je nemoguće - poručio je tada predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Posebno mi je drago što će svojim učešćem na Filmskom festivalu doprineti promociji Niša i Srbije u svetu.

Kako je istakao, uz dobru večeru bilo je mnogo tema – od filma i sporta do Srbije i svega onoga što još treba da pokažemo svetu.

Video: Snežana Savić i Van Dam otvorili Međunarodni filmski festival u Nišu