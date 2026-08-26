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Monografija "Suvereni pogled: Dve decenije crnogorske kinematografije (2006–2026)", u izdanju Filmskog centra Crne Gore, predstavljena je juče u dvorištu Kuće nobelovca Iva Andrića, u okviru 39. Filmskog festivalaHerceg Novi – Montenegro film festivala i industrijskog programa Montenegro Film Rendezvous.

Ovo kapitalno delo, objavljeno povodom dvadeset godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, predstavlja prvi celovit pregled razvoja crnogorskog filma u ovom periodu. O izdanju su govorili urednica monografije, dr Sanja Jovanović, novinarka i kritičarka Marija Ivanović Nikičević, kulturna menadžerka Darja Šuković, filmska kritičarka Maja Bogojević, pisac i scenarista Stefan Bošković, kritičar i selektor Vuk Perović i grafički urednik monografije Nikola Latković. Razgovor je moderirala Milena Zajović, filmska kritičarka i selektorka Filmskog festivala Cinehill.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/11 Vidi galeriju Monografija "Suvereni pogled: Dve decenije crnogorske kinematografije (2006-2026)“ predstavljena na Filmskom festivalu u Herceg Novom Foto: Zvezdana Vuksanović

Uloga Filmskog centra u razvoju domaće kinematografije

Sanja Jovanović istakla je da crnogorski film tek odnedavno ima svoju konstantnost, odnosno kinematografiju ili filmsku industriju u punom smislu.

"Mislim da je ključni momenat bilo formiranje Filmskog centra, koji je od početka bio kuća za sve filmske stvaraoce u Crnoj Gori. Sa njime smo dobili budžet, kontinuitet, umrežavanje sa celim regionom i Evropom i sve ovo čemu danas svedočimo i ovde na Filmskom festivalu u Herceg Novom. Nakon osnivanja Filmskog centra imali smo nacionalni program razvoja kinematografije za prvih pet godina i to je nešto na čemu smo tadašnji direktor Filmskog centra Crne Gore, Sehad Čekić i ja posvećeno radili, kao i ceo tim u Filmskom centru: da se kreiraju, ne samo uslovi koji će omogućiti kontinuirano finansiranje kinematografije, već smo radili i na filmskoj kulturi, edukaciji, rodnoj ravnopravnosti, digitalizaciji bioskopa", navela je Sanja Jovanović.

Sanja Jovanović Foto: Zvezdana Vuksanović

Percepcija publike, autorski glasovi i žensko pismo

Marija Ivanović Nikičević autorka je poglavlja monografije koje se zove "Crnogorski film je živ i zdrav, na nama je da bude gledan", u kome tematizuje percepciju crnogorskog filma kod domaće publike.

"Do pokretanja Filmskog centra nismo vodili dovoljno računa da filmovi dođu do publike, nego su autori pravili filmove koji su ostajali nevidljivi i upravo zbog toga na nivou incidenta. Mislim da treba stalno raditi na tome da se pojača svest, da je svaki gledalac bitan i da svako od nas treba da pođe u bioskop i kupi makar tu jednu kartu; da podrži ljude koji ovde stvaraju. Sada postoji ceo sistem koji je počeo da funkcioniše", zaključila je Ivanović Nikičević.

Marija Ivanović Nikičević Foto: Zvezdana Vuksanović

Stefan Bošković je u svom tekstu u monografiji pisao o mnoštvu različitih autorskih glasova iz Crne Gore: "Njih ne možemo da objedinimo ni tematski ni po stilu, niti u odnosu prema državi. Oni izgledaju kao da dolaze iz različitih kinematografija. Ali upravo to na najbolji način objašnjava karakter ove zemlje i koliko je ona raskošna i neuhvatljiva. Voleo bih da ostane takva."

Stefan Bošković Foto: Zvezdana Vuksanović

Maja Bogojević, koja se u svom tekstu u monografiji bavi ženskim autorstvom, s radošću je istakla da je izrasla čitava generacija mladih žena koje su kompletne autorke svojih filmova.

"Postoji tradicionalna podela na takozvani muški i ženski film, koju je promovisala i popularizovala reklamna industrija, što je degradacija ženskog pisanja. Postoji samo jedan teorijski koncept koji se zove pogled kamere. Ženski pogled ne odnosi se samo na rod, već je to pogled koji se protivi kanonu, kanonizaciji, normi, matrici. To je jedan bunt i u tom smislu je subverzivan“, istakla je Maja Bogojević.

Maja Bogojević Foto: Zvezdana Vuksanović

Festivalski uspesi i značaj međunarodne saradnje

Vuk Perović je izneo svoje viđenje festivalskog života crnogorskih filmova: "Ogromna je stvar za jednu ovako malu kinematografiju da smo uspeli da stignemo do nekih najvećih svetskih filmskih festivala poput Sandensa, Roterdama, Venecije, Talina, Karlovih Vari i mnogih drugih. Da smo redovni na Sarajevo Film Festivalu u različitim takmičarskim programima i da je bilo nekih velikih nagrada. Mislim da moramo da budemo ponosni i da nedovoljno govorimo o svemu tome."

Vuk Perović Foto: Zvezdana Vuksanović

Darja Šuković osvrnula se na značaj industrijskog programa Montenegro Film Rendezvous koji se ove godine održava treći put u Herceg Novom: "Ovde postoji jako puno toga što je dobro, a Montenegro Film Rendezvous je prilika da se evropskim filmskim profesionalcima pokaže šta crnogorska kinematografija može da ponudi. Mislim da je važna povratna informacija za sve nas to što najveći stručnjaci iz evropske filmske industrije žele da dođu u Crnu Goru i čuju šta imamo da kažemo. To je fantastična prilika da oslušnemo koje su aktuelne tendencije i šta industrija kao takva nudi; prilika da nađemo potencijalne partnere, koproducente, da nađemo ljude s kojima želimo da sarađujemo i stvaramo."

Vizuelni identitet i autorski tim monografije

Nikola Latković je istakao sjajnu saradnju sa Sanjom Jovanović u pripremi monografije, te se osvrnuo i na svoj vizuelni esej o filmskom plakatu u Crnoj Gori.

"Nadam se da sam publici omogućio da kroz taj esej dokuči šta je to uopšte grafički dizajn, a šta je to plakat, a onda konačno i crnogorski filmski plakat. Svaki je poseban, svaki je svojstven i ne može se izvući šablon koji bi ih povezivao. Daleko su od plakata nekih svetskih produkcija koje nastaju u vrlo strogim, unapred datim procedurama: mislim da je crnogorski filmski plakat bolji od toga", poentirao je Latković.

Nikola Latković Foto: Zvezdana Vuksanović

Urednica monografije je dr Sanja Jovanović, rukovoditeljka Odeljenja za programske politike i planiranje u Filmskom centru Crne Gore, univerzitetska profesorka i producentkinja.

U monografiji su sadržani tekstovi teoretičara, kritičara i neposrednih aktera scene, među kojima su Sehad Čekić, Darja Šuković, Aleksandra Božović, Dijana Vučković, Marija Ivanović Nikičević, Stefan Bošković, Jelena Mišeljić, Maja Bogojević, Anđelka Nenezić, Nemanja Bečanović, Vuk Perović, Marko Eraković i Nikola Latković.

dr Sanja Jovanović Foto: Zvezdana Vuksanović

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