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Filmski program Međunarodnog filmskog festivala u Nišu otvoren je velikom regionalnom premijerom takmičarskog filma „Čuvar ikone Svetog Đorđa". Nakon projekcije, usledio je poklon celokupne ekipe ispraćen gromoglasnim ovacijama i dugotrajnim aplauzom.

Pred publiku su ponosno izašli rediteljka i koautorka scenarija Jelena Bajić Jočić, scenarista, producent i glumac Radoš Bajić, producent i glumac Nedeljko Bajić, kao i glumački ansambl u sastavu: Slaviša Ćurović, Strahinja Bičanin, Maša Radulović, Katarina Mitić, Marko Radojević i Miroslav Jović, uz direktora fotografije Predraga Jočića. Tom prilikom, prisutnima se obratio i Radoš Bajić, uputivši publici tople reči zahvalnosti koje su ispraćene gromoglasnim aplauzom.

Foto: Nenad Matović

Prisećajući se svojih početaka, Bajić je pred niškom publikom istakao da je pre tačno 50 godina sa svojim prvim filmom prvi put stao na ovu letnju pozornicu. Osvrnuvši se na aktuelni društveni trenutak, on je naglasio da živimo u vremenu podela, ali da upravo njihova profesija treba da bude „tkivo koje miri i izmiruje, koje ujedinjuje, a ne deli”. Uprkos svemu, slavni umetnik je izrazio iskrenu želju da svi događaji koji će se u narednih pet dana odvijati sa druge strane Nišave proteknu u miru, slozi i na najbolji mogući način.

Foto: Nenad Matović

Komentarišući iznenadni pljusak koji je obeležio veče, Bajić je imao posebnu poruku – istakao je da je važno da kiša padne tamo gde je Srbija trenutno najugroženija, kako bi pomogla u gašenju požara. Svoje obraćanje završio je optimističnim rečima, izrazivši nadu da će se dogodine svi zajedno, u punom sjaju i kao i ranije, ponovo okupiti na „Filmskim susretima” kako bi proslavili jubilarni, 60. po redu festival.

Film "Čuvar ikone Svetog Đorđa", koji je prikazan u takmičarskom programu, prati Stanoja, seljaka sa juga Srbije koji odbija da napusti pradedovsku zemlju na obroncima planine Radan. Dok brine o bolesnom ocu, suočava se sa pritiscima albanske bande koja pokušava da ga primora da proda domaćinstvo, ali i sa posledicama sukoba sa sistemom.

U filmu igraju Radoš Bajić, Miona Marković, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Čupić, Aleksandar Đurica, Slaviša Čurović, Nedeljko Bajić i drugi.

Video: Radoš Bajić na terasi hotela u Nišu pred početak Međunarodnog filmskog festivala