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Predstava „Žena veže rep“, po tekstu Marije Rakočević, u režiji Maše Pavlović, biće premijerno izvedena u subotu, 29. avgusta od 20.30 časova, na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta „Millennium Team Arena”. Pretpremijera zakazana je za 28.8, a prva repriza biće odigrana 30.8. Predstava je nastala u okviru projekta BDP-a „Novi glasovi“.

Foto: Dragana Udovičić

„Žena veže rep“ inspirisana je brutalnim ubistvima Mahse Amini i Hadis Najafi u Iranu 2022. godine, kao i svim pripadnicama pokreta „Žene, život, sloboda“ koje su vezivanjem kose i pružanjem otpora nepravdi postale simbol borbe za slobodu i dostojanstvo.

„Žena se rađa i umire. Iran ili Balkan – ciklus se ponavlja. Junakinje i junaci ovog teksta kroz 13 slika koje simuliraju razvojne faze života žene, propituju događaje, uloge i prostore koji prate ženu u patrijarhalnom društvu iznova pokušavajući da dođu do odgovora na pitanje “Čije su žene?”“, kaže rediteljka Maša Pavlović.

1/16 Vidi galeriju U galeriji pogledajte scene iz predstave "Žena veže rep" Foto: Dragana Udovičić

Predstava otvara pitanja identiteta, slobode, nasilja, društvenih očekivanja i položaja žene u patrijarhalnom društvu. Polazeći od događaja koji su snažno obeležili savremeni Iran, „Žena veže rep“ uspostavlja vezu između različitih geografskih i društvenih prostora, ukazujući na obrasce koji se, uprkos razlikama, iznova pojavljuju.

U predstavi igraju Adriana Salahović, Jana Nenadović, Doroteja Vuković, Sara Simović, Anđela Alavirević, Natalija Stepanović, Aleksa Jovčić i Ivan Petrušinski.

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