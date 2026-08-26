Slušaj vest

Žan Klod van Dam, proslavljeni glumac akcionih filmova proglašen je najboljim glumcem prve večeri Međunarodnog filmskog festivala u Nišu, a za ulogu u filmu "Baštovan". On je osmehom primio tu vest.

-Možda ja i nisam najbolji glumac, ali sam kul osoba. Započeo sam svoju karijeru sa 26 godina, sada imam 65 i ja kroz svoju karijeru prolazim kroz neka dva profesionalna ciklusa. Prvi ciklus koji mi je i doneo popularnost su uloge u akcionim filmovima. te filmove ceo svet razume jer akcija nekada bolje govori nego reči. zašto sam popularan u Srbiji je zato što ljudi razumeju ono što ja radim - rekao je na početku glumac čiji su filmovi bili gledani, a mnogi se i danas repriziraju.

Žan Klod Van Dam tokom boravka u Nišu:

1/8 Vidi galeriju Žan Klod Van Dam u Nišu Foto: Kurir.rs/M.S.

- Zapravo popularnost leži i u tome što sam birao filmove koje sam snimao. Kada imate studije i filmove sa velikim budžetima, polovina tog budžeta ide bioskopima, pokrivaju razne troškove i mnogi od njih ne uspeju da se isplate. uvek sam se opredeljivao za filmove koji imaju određeni budžet gde uspeh neće da zavisi od specijalnih efekata i uloženog novca, nego sam tu ja nosio film. Birao sam uloge u kojima mogu da iznesem film i ja zapravo volim da glumim za ljude i to se vidi na velikom platnu. verujem i da je to razlog za trajanje moje karrijere- rekao je Van Dam na konferenciji za novinare.

On kaže da u njegovim filmovima pa i "Baštovanu", publika može da se posistoveti s njegovom ulogom, bliska je običnom čoveku.

- Sa taksistima, baštovanima, svaki gledaoc može da se poveže. Ja lično mogu i da orežem svoje ruže i privatno tako da je to normalno. Sada snimam film koji traži mnogo od glumca. Radnja je po istinitom događaju i odigrava se 1942. godine. Ja sam kapetan u jednoj podmornici, a koja se nadmeće sa Japancima. I tu je sadapotrebna određena fizionomija tela da bi mogao da trčim po podmornici i slično. Volim takve role jer prilično mogu da iskočim iz te uloge u odnosu na ono što svet očekuje od Van Dama. Prijaju mi takve uloge gde nisam klasičan Van Dam, ali posle mogu i da se vratim u ulogu onoga što publika očekuje od mene- rekao je ovaj glumac.

Žan Klod Vam Dam Foto: Kurir.rs/M.S.

On kaže da je dobar u komičnim scenamašto mu kažu prijatelji, a otkrio je na konferenciji za novinare i da voli da radi montažu svojih akcionih filmova.

- Pokušavam da izađem iz nekog kalupa gde su me vremenom svrstali producenti i neke druge stvari -kaže Van Dam.

On najavljuje vrlo zanimljiv projekat gde će pokušati da nađe svog naslednika.

- Drago mi je da se veliki broj dece bavi borilačkim veštinama. I zapravo ja imamjedan veliki projekat koji nameravam da uradim. želim da pronađem sledećeg Van Dama, sledećeg akcionog heroja. Do sada sam uspeo da stupim sa oko 180.000 klubova i škola koje se bave borilačkim veštinama i moja ideja je da kontaktiram sa svima, da snime video sa svojim najboljim predstavnicima. Tu spadaju i dečaci i devojčice, imaćemo žiri koji će da izabere najboljeg kandidata. produkcije vole dana ženske borilačke likove. Ja sam hvala bogu još uvek živ i bavim se tim poslom, ali imali smo generacijski borilačke ikone. Sedamdesetih godina je to bio Brus Li, onda je došao Van Dam i sada bi trebalo da to bude neko ovi - objasnio je ovaj glumac kome se baš i ne vidi da je na polovini sedme decenije.

On kaže da je mnogo naučio od velikana scene Roberta de Nira.

- Spremam se za novu ulogu kapetana u podmornici i nešto sam važno naučio od velikog glumca Roberta de Nira. On me naučio da se mesec, mesec i po dana pre snimanja, počinje da stvara taj svoj lik u glavi sa novom biografijom, drugačijim životom, počinje da stvara svoj lik. I vi stvorite takvu osobu koju će nadam se publika videti kada se film završi. Publika odmah reaguje na Van Dama, to je ono što očekuje oublika. Posle toliko godina iskustva to znam. Sada hoću da gledaoci vide da ja mogu da iznesem potpuno novu ulogu i to dok snimam u pravoj podmornici - priča ovaj glumac koga su na Letnjoj pozornici mnogi pokušali samo da dodirnu.

Foto: Kurir.rs/M.S.

Ako bude bilo vremena, on je najavio jednu lepu akciju u Nišu

- Potrudiću se da obiđem Niš i neku od dečijih klinika i odnesem neke igračke u Nišu, ali to ćemo videti od zadatog protokola. Produžio sam boravak još jedan dan u Nišu tako da ću moći malo da vidim i grad - ispričao je Van Dam.

On je kasnio na konferenciju za novinare više od pola sata, ali se izvinio kada je došao u salu i rekao "da je čekao da mu se ispegla odelo jer nije hteo u džinsu da izađe pred novinare zato što ih uvažava". To se umnogome razlikuje od jednog broja glumaca koji su ranije pred novinare pa čak i pred publiku izlazili u kratkim gaćama i zarozanim i ofucanim majcama gde im se kroz crne naočare za sunce nisu mogle videti zacrvenjene oči od noćnog tulumarenja po Nišu.

antrfile: Nedostaju mi porodica i deca s kojima nemam tako dobre odnose

- Volim da snimam filmove sve ove godine. Ono što će vam retko koja poznata ličnost reći je da vreme prolazi. Mnoge na zalasku karijere neće reći da ljudi prestaju da vas vole, prestaju da obraćaju pažnju na vas i neće da priznaju da je to bolno i da je teško stvoriti neko novo ja.To je 45 godina putovanja od hotela do hotela, od lokacije do lokacije. Osećam da ljudi vole da gledaju moje filmove, ali slava ubija. Žrtvujete porodicu, porodične odnose. Prija vam pažnja publike iz celog sveta, ali s druge strane nedostaje mi porodica i deca sa kojima nemam tako dobre odnose. To su odluke koje svesno donosite i birate svoj put.



