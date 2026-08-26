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Poznati glumac i svetski superstar Darko Perić, koji već dve decenije živi u Španiji, nije zaboravio rodno Kladovo. S prijateljima je prošle godine pokrenuo Internacionalni filmski festival Ajron gejt (Iron Gate), a paralelno niže uspehe i u međunarodnoj karijeri.

Za Kurir pred današnje otvaranje govori o ideji da pokrene nešto u zavičaju, velikim svetskim produkcijama, Melu Gibsonu, Italiji i planovima da jednog dana snimi film u Srbiji.

Foto: Stefan Đaković



Posle prvog izdanja festivala, imate li osećaj da je Ajron gejt stao na čvrste noge?

- Prošle godine sve je bilo na entuzijazmu i dobroj volji, a sad već imamo ozbiljniju podršku države. Od početka sam želeo da to bude mali, butik festival, namenjen filmskim profesionalcima i lokalnoj publici, a verujem da će se s vremenom za njega čuti i mnogo šire. Ostali smo pri odluci da ovo bude festival revijalnog karaktera. Imamo tri domaća filma, koja su vezana za ove krajeve, i tri strana, uz restaurirano ostvarenje "I Bog stvori kafansku pevačicu". Taj film mi je najdraži deo programa jer je sniman u Kladovu, u kafani moje bake.

Hoćemo li na festivalu videti Veru Čukić ili još nekog od aktera tog kultnog filma?

- Pokušao sam da stupim u kontakt s njom, ali nismo uspeli. Vera Čukić i Lepa Lukić su dame u godinama kad im teža putovanja verovatno ne prijaju.

Važna vam je ta kafana?

- Ona je obeležila moje detinjstvo. Radi i danas. U njoj su stajale slike Bate Živojinovića, Pavla Vuisića, Tozovca... To je bio sam vrh jugoslovenske kinematografije. Pokušavamo da na koktelu pre premijere okupimo i starije sugrađane koji su statirali u tom filmu kako bi podelili svoja sećanja.

Kladovo se obnavlja. Ima li šanse da Ajron gejt bude još veći festival?

- Kladovo je mali grad na Dunavu i kapaciteti su ograničeni. Međutim, imamo bioskop sa 400 mesta, koji je nedavno renoviran, kao i tvrđavu Fetislam s letnjom pozornicom od 800 mesta. Festival zbog infrastrukture ne može prerasti u masovnu manifestaciju, ali ima jedinstveni intimni ambijent.

Koliko vam kontakti sa svetskih festivala pomažu da dovedete goste u Srbiju?

- Mnogo. Na festivalima ne upoznajete samo glumce već i producente, distributere i organizatore. Mnogi od njih su već rekli da žele da dođu u Kladovo kad su videli fotografije i snimke Đerdapske klisure. Većina ima potpuno drugačiju sliku o našoj zemlji. Kad dođu, oduševe se prirodom, ljudima i gostoprimstvom. Upravo zato želim da festival bude i promocija Srbije. Moj prijatelj koji je prošle godine bio gost sad živi u Beogradu i želi da snima filmove samo u Srbiji.

Foto: Stefan Đaković



Pored Španije, u poslednje vreme dosta snimate u Italiji

- Italijani su nam mentalitetski veoma bliski. Još odmalena sam ih zavoleo zbog naših glumaca koji su tamo gradili uspešne karijere, poput Gidre Bojanića, Stoleta Aranđelovića i Bekima Fehmiua. Dosad sam u Italiji snimio sedam filmova. Imao sam gostovanja po festivalima i malim gradovima. Italijani su shvatili da su festivali prostori gde ljudi upoznaju lokalitete i domaće talente. U Soveratu sam, recimo, bio s Kevinom Spejsijem. Moj film koji ćemo prikazati u Kladovu, "Greta i istinite bajke", jeste neka vrsta "Diznijeve" komedije, a glumim sa Sabrinom Impačatore iz serije "Beli lotos". Režiser Bernardo Karboni baš dolazi u Kladovo.

Izdvojio bih "Jevanđelje po Judi" Đulija Bazea, gde sam igrao Svetog Petra s Rupertom Evertom i Džonom Sevidžom, zatim film o Gabrijelu D'Anunciju s Rikardom Skamarčom i komediju mjuzikl sa dva studenta sa Harvarda "That Will Do Us Part". Takođe, nedavno sam završio i polugodišnje snimanje novog filma Mela Gibsona "Vaskrsenje Hristovo" (Resurrection of the Christ), gde ponovo delim kadar s Rupertom Everettom. To je sigurno jedan od najvećih projekata u kojima sam učestvovao. Snimanje je trajalo mesecima i bilo je ogromno iskustvo raditi sa ekipom tog kalibra. Sad samo čekamo da publika vidi film.

Niste još dobili veliku ulogu u Srbiji?

- Voleo bih da se poklope dobar scenario, sjajan reditelj i pravi trenutak. Srbija ima sjajne autore i mislim da će se to dogoditi.

Kako vidite Ajron gejt u narednih deset godina?

- Voleo bih da izraste u stabilan i prepoznatljiv međunarodni festival. Nalazimo se na istorijski fascinantnom mestu, gde su se vekovima dodirivale imperije - tu su Dunav, Fetislam, Trajanov most i Lepenski vir. Zaštitni znak festivala jeste plovidba brodom kroz Đerdapsku klisuru prvog dana, gde se gosti upoznaju i uživaju u lepotama istočne Srbije. To je koncept koji želimo da negujemo.

Foto: EPA Daniel Gonzalez

Beži od uloge loših momaka: Najviše bih radio komedije

Utisak je da izbegavate da igrate uloge negativaca. Dosta reditelja želi da vas vidi kao Helsinkija iz serije "Kuća od papira".

- Ako je produkcija dobra, nemam problem da igram kriminalce, ali po prirodi bih radije radio komedije. Želim da budem svestrani glumac. Prošle godine sam u francuskom filmu "Grof Monte Kristo" igrao ruskog oligarha, što mi je bilo veoma zanimljivo iskustvo.

Bez brade ne prolazite na kastingu?

- Istina. Samo sam snimio dva takva filma u karijeri.