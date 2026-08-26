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Foto: Vuk Ilić

Publici se poklonila brojna ekipa filma, na čelu sa rediteljem Bojanom Stijovićem, scenaristom, koproducentom i glumcem Stefanom Boškovićem, producentom Velišom Popovićem, dizajnerkom produkcije Dijanom Vučinić, te glumcima Momčilom Otaševićem, Markom Janketićem, Jovom Petričevićem i Nemanjom Dragovićem. Marko Janketić je film prvi put gledao u društvu supruge.

- Prvi put sam pogledao film sinoć na Kanli Kuli, sa punom pažnjom, i moram da primetim nešto što je jako važno za crnogorski film. Mislim da su Crna Gora i region dobili jednog reditelja koji je uspostavio svoj autentični rukopis već u prvencu - rekao je Janketić.

Foto: Vuk Ilić

Marko je Mariju prvi put video u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i tada mu je odmah zapalala za oko.

- Prala je sudove za šankom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Došla je na premijeru moje predstave "Zagreb-Beograd via Sarajevo", koju je režirao Gorčin Stojanović i onda, njena drugarica Teodora, došla je tamo, gledala tu premijeru i onda, ja sam već bio, kako se to kaže, posle premijere, pod gasom, bilo je tu neko moje društvo i onda sam ugledao Mariju kako pere sudove i rekao: "E, ovo je žena za kuću" - ispričao je glumac jednom prilikom za medije i dodao:

Momčilo Otašević i Marko Janketić Foto: Promo

- Pogledali smo se tako i onda mi je čestitala premijeru i tako, uspostavili smo neku komunikaciju i na kraju smo otišli kod jednog kolege Joakima Tasića na žurku i tako počeli da se upoznajemo i da se viđamo. Prvo sam primetio oči. Moja Lenka, moja mlađa ćerka, ona ima oči na majku, kad se rodila ja sam rekao, vidi, sreća nema ove moje lukave, lisičje oči, ima ove tvoje pitome duboke.

Usledio je film "17" rediteljke Kosare Mitić, koja je sa ekipom pozdravila publiku pre projekcije.

Foto: Vuk Ilić

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