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Legendarni britanski glumac Tim Kari preminuo je u 80. godini u svom domu u Los Anđelesu, a njegov poslednji javni nastup ostao je upamćen po potresnim rečima o zdravstvenoj borbi koja ga je pratila godinama.

Prema navodima TMZ-a, Kari je preminuo u utorak uveče u svom domu u Los Anđelesu. Nakon teškog moždanog udara koji je doživeo 2012. godine ostao je bez mogućnosti da hoda, a u svakodnevnom životu oslanjao se na invalidska kolica i pomoć negovatelja.

Glumac Tim Kari Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Poslednji izlazak u javnost izazvao ovacije

Njegovo poslednje javno pojavljivanje bilo je u septembru prošle god

Tim Kari Foto: Kathy Hutchins/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

ine, kada se pridružio kolegama iz filma The Rocky Horror Picture Show na specijalnoj projekciji povodom 50 godina od premijere kultnog ostvarenja.

Dok je izlazio na binu u Akademijinom muzeju pokretnih slika u Los Anđelesu, publika ga je ispratila višeminutnim ovacijama. Tom prilikom glumac je iskreno govorio o posledicama moždanog udara.

"Još uvek ne mogu da hodam, zbog čega sam u ovim smešnim kolicima, a to me veoma ograničava."

Dodao je da više ne može da peva i pleše kao nekada.

"Neću uskoro pevati niti plesati. I dalje imam ozbiljne probleme sa levom nogom."

Foto: Diggzy / Jesal / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nije ni shvatio da je doživeo moždani udar

Kari je otkrio i da u trenutku kada je doživeo moždani udar nije odmah primetio da nešto nije u redu. Prisetio se da je tada bio na masaži.

"Bio sam na masaži i zapravo nisam ništa primetio. Ali čovek koji me je masirao rekao je: 'Brinem za vas, želim da pozovem hitnu pomoć.'"

Ispričao je da je njegovu zabrinutost u prvi mah odbacio.

"To je baš smešno."

Na emotivnom jubileju društvo su mu pravili Beri Bostvik, Patricija Kvin i Nel Kembel.

Uloge koje su obeležile karijeru

Tim Kari zauvek će ostati upamćen po ulozi ekscentričnog naučnika doktora Frenka-N-Fertera u filmu The Rocky Horror Picture Show iz 1975. godine, nakon što je isti lik prethodno igrao i na pozorišnoj sceni. Upravo ta uloga pretvorila ga je u kultnu ikonu i otvorila mu vrata bogate karijere na filmu, televiziji i u pozorištu.

Kasnije je preplašio čitave generacije gledalaca kao Penivajz, Rasplesani klovn, u televizijskoj adaptaciji romana To Stivena Kinga iz 1990. godine.

Publika ga pamti i po ulogama u filmovima Sam u kući 2, Scary Movie, Tri musketara i brojnim drugim ostvarenjima.

Nastavio je da radi uprkos zdravstvenim problemima

Moždani udar primorao ga je da se povuče iz većeg dela javnog života, ali nije potpuno odustao od glume. Godinama je prolazio kroz rehabilitaciju i prihvatao projekte kada god je to bilo moguće.

Godine 2015. imao je jedno od retkih javnih pojavljivanja kada je primio nagradu za životno delo na događaju Actors Fund Tony Awards Viewing Party u Los Anđelesu.

Na veliko platno vratio se 2024. godine u horor filmu Stream, što mu je bila prva filmska uloga posle 14 godina.

Rođeni glumac iz Plimuta u poznijim godinama ostao je u kontaktu sa obožavaocima putem virtuelnih konvencija.

Vest o njegovoj smrti prvi je objavio TMZ, navodeći da je preminuo kasno u utorak u svom domu u Los Anđelesu. Uzrok smrti za sada nije saopšten.