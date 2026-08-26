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Svečanom ceremonijom dodele nagrada, na kojoj su uručena priznanja najboljim ostvarenjima i autorima ovogodišnjeg festivala, u Malom gradu Smederevske tvrđave završen je 9. Dunav Film Fest, koji je od 21. do 26. avgusta publici u Smederevu predstavio 40 filmskih ostvarenja iz zemlje, regiona i sveta.

U takmičarskom programu našlo se devet filmova iz zemalja podunavskog regiona, a o nagradama je odlučivao tročlani žiri u sastavu Ana Filipović, istoričarka umetnosti i filmska kritičarka, Sara Novak, francusko-srpska glumica koja živi i radi između Pariza i Rima, i Igor Toholj, reditelj i producent.

Najveće festivalsko priznanje, nagradu „Dunavska lađa“ za najbolji film, osvojio je film „Roza“ („Rose“) austrijskog reditelja Markusa Šlajncera.

1/10 Vidi galeriju Dunav fest Foto: foto Filip Olćan

U obrazloženju žirija stoji: „Film predstavlja sintezu temeljne stilizacije i istorijske tematike koja kroz pitanja rodnog identiteta, društvenih uloga i pripadanja rezonuje sa gledaocima danas. Svi aspekti filma - režija, fotografija, montaža, dizajn zvuka - podležu doslednoj redukciji, čime ostavljaju prostora da glumačka snaga Sandre Hüller dođe do izražaja, dajući filmu dodatni nivo značenja i vrednosti”. Film je prethodno privukao pažnju međunarodne publike i kritike, a glavna glumica Sandra Hüller nagrađena je Srebrnim medvedom za najbolju glumačku interpretaciju na Filmskom festivalu u Berlinu.

Nagrada za najbolju režiju dodeljena je filmu „Kokoška“ Đerđa Palfija.

„Birajući kokošku za protagonistu filma, reditelj odbacuje antropocentričnu perspektivu i usredsređuje se na junakinju vođenu slučajem i nesvesnu užasa ljudskog koji se pred njom odvijaju. Njenih užasa, pak, čovek je svestan, ali neretko na njih indiferentan. Vrednost filma leži upravo u spoznaji da je uprkos međusobnoj ravnodušnosti, suživot čoveka i životinje neminovan i zreo za prevrednovanje,“ naglasio je u obrazloženju žiri.

Nagrada za najbolji scenario pripala je TanjI Brzaković i Hajdani Baletić za film „Kuća“.

Foto: foto Filip Olćan

U obrazloženju žirija, između ostalog stoji: „Višeslojnost scenarija počiva na spoju složene porodične priče i šireg, društvenog problema. Dotičući se gorućih pitanja poput otuđivanja imovine i devastacije prirode, tekst pokazuje kako se velike socijalne promene odražavaju na pojedinca i zajednicu, ne zanemarujući pritom unutrašnji razvoj protagonista, kao ni dinamiku njihovih međusobnih odnosa.“

Nagrada za najbolju glumu pripala je Jeleni Bosanac za ulogu u filmu „Kuća“ Tanje Brzaković.

Uz vrlo delikatnu, ali ubedljivu glumu, ona izvodi lik na razmeđi - moralnoj, emotivnoj, delatnoj. Comic relief šarm nikada ne nadjačava tamniji ton ličnog tereta koji kao samohrana, ucenjena majka u malom mestu nosi. Ona uspešno balansira oba zadatka, naveo je žiri.

Uručenju nagrada prisustvovale su Tanja Brzaković i Jelena Bosanac, dok se Markus Šlajncer publici obratio putem video-poruke. „Najpre, hvala žiriju koji je u našem radu prepoznao nešto vredno nagrade, kao i festivalu koji radi važan posao. Mi, umetnici, možemo mnogo toga da smislimo i uradimo, ali ako to ostane neviđeno, ništa od toga ne vredi, zato hvala vašem festivalu štvo je izabrao moj film da ga prikaže. Hvala svima koji i dalje idu u bioskop i gledaju filmove. Bioskop je društveni prostor u kojem zajedno stičemo iskustvo, razgovaramo i raspravljamo, a mislim da danas nema ničeg važnijeg od toga. Roza je priča koja će zauvek ostati sa mnom i neizmerno sam zahvalan što sam imao priliku da je podelim sa vama. Sada ona pripada vama,“ rekao je Šlajncer.

Foto: foto Filip Olćan

9. Dunav Film Fest održan je na četiri lokacije u Smederevu. Festival je otvoren svetskom premijerom filma „Kuća“ rediteljke Tanje Brzaković. Završno veče obeležio je koncert filmske muzike „Filmska rapsodija“, na kojem je nastupio Dušan Sekulić na harmonici sa bendom i Gradskim horom Bečej.

Festival je zatvoren i projekcijom restaurirane verzije kultnog filma „Sjećaš li se Doli Bel?“ Emira Kusturice, čime je obeleženo 45 godina od njegove premijere na Venecijanskom filmskom festivalu, gde je Kusturica nagrađen za najboljeg debitanta.