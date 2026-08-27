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Drugi festivalski dan Međunarodnog filmskog festivala u Nišu protekao je u znaku premijera, susreta sa glumcima i pune Letnje pozornice. Publika je imala priliku da pogleda nova domaća ostvarenja, ali i da uživa u programu namenjenom najmlađima, kabareu u centru grada i projekciji jednog od klasika jugoslovenske kinematografije.

Najmlađi otvorili festivalski dan

Program je počeo u popodnevnim satima manifestacijom „Čarobna tvrđava“, namenjenom najmlađim posetiocima.

Pogledajte u galeriji fotografije:

1/10 Vidi galeriju Drugi dan Međunarodnog filmskog festivala u Nišu na Letnjoj pozornici Foto: Nenad Matović

Deca su gledala predstavu „Čarobna voda“ Pozorišta lutaka Niš, podsetila se omiljenih „Majskih pesama“ i učestvovala u interaktivnoj igri „Tajna tvrđave“.

U Kutku Beogradske kapije program su upotpunili animatori, „Vila i jednorog šou“, kao i kreativna radionica „Veseli papirni svet“.

Festivalska atmosfera potom se preselila u sam centar Niša. Na Trgu kralja Milana izveden je muzičko-dramski kabare „Vesele devojke“, koji je okupio veliki broj građana i gostiju festivala i poslužio kao uvod u večernja dešavanja na Tvrđavi.

Publika bira najbolje glumce i film festivala

Foto: Nenad Matović

Centralni program na Letnjoj pozornici počeo je podsećanjem da važnu ulogu u dodeli festivalskih priznanja ima upravo publika.

Posetioci svojim glasovima biraju glumca ili glumicu večeri, dok ocenama od jedan do pet odlučuju i koji će film dobiti nagradu za najbolje ostvarenje, koju dodeljuje „Gorki list - jedini pravi“. Priznanje će pripasti naslovu koji na kraju festivala bude imao najbolju prosečnu ocenu publike.

Pred posetiocima je predstavljen i pobednik glasanja prethodne večeri – Žan-Klod Van Dam, koji je osvojio najveći broj glasova niške publike.

Ovacije za film „I u dobru i u zlu“

Foto: Nenad Matović

Najvažniji događaj večeri bila je svečana premijera filma „I u dobru i u zlu“.

Emotivna priča naišla je na odličan prijem, a po završetku projekcije ekipa filma ispraćena je dugim aplauzom i ovacijama. Pred publiku su izašli reditelj Vladimir Aleksić i glumci Gala Videnović, Snežana Jeremić Nešković i Saša Đurašević.

Veliki aplauz dobila je i Nataša Aksentijević, koja je predstavljala ekipu filma „Biće novih leta“, prikazanog ranije tokom festivalskog dana.

Tokom večeri predstavljeni su i članovi ekipe filma „Prva klasa: Pun gas!“, među kojima su bili producent Zoran Tomić i distributerka Ivana Kostić.

Minut aplauza za Oliveru Katarinu

Foto: Nenad Matović

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je posvećen Oliveri Katarini, velikoj umetnici koja je preminula ove godine.

Umesto minuta ćutanja, publika je pozvana da ustane i minutom aplauza oda počast umetnici čiji su glas, filmske uloge i pojava obeležili domaću kulturu i ostavili dubok trag u kinematografiji.

Pre projekcije filma „Prva klasa: Pun gas!“, prikazana je i najava serije u produkciji Telekoma Srbija, u kojoj je Olivera Katarina ostvarila svoju poslednju ulogu.

„Skupljači perja“ za kraj filmske večeri

Drugi festivalski dan završen je projekcijom kultnog filma „Skupljači perja“ reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Niška publika imala je priliku da jedno od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenske kinematografije vidi u remasterizovanoj verziji.

Međunarodni filmski festival u Nišu traje do 30. avgusta 2026. godine, a do završnice manifestacije publiku očekuju novi filmovi u takmičarskom programu, premijere i susreti sa poznatim glumačkim imenima.

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