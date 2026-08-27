Slušaj vest

U jedinstvenom ambijentu renovirane tvrđave Fetislam, na obali Dunava u Kladovu, svečano je otvoreno prvo zvanično izdanje Iron Gate International Film Festivala (IGIFF), međunarodne filmske manifestacije koja će do 29. avgusta okupiti filmske autore, glumce, profesionalce i publiku iz Srbije i inostranstva.

Svečano otvaranje okupilo je brojne goste festivala, predstavnike filmskog i kulturnog života, institucija, medija i lokalne zajednice. Kladovo je tako postalo mesto susreta filmskih stvaralaca i publike, uz program koji povezuje domaću, regionalnu i međunarodnu kinematografiju.

Foto: Iron Gate International Film Festival

Festival je otvorio njegov idejni tvorac, međunarodno priznati glumac Darko Perić, rodom iz Kladova. Njegova zamisao bila je da pokrene manifestaciju koja bi, poput Dunava, koji svojim tokom povezuje brojne zemlje i narode, okupljala filmske umetnike iz različitih sredina i doprinela pozicioniranju Kladova i Đerdapa kao značajnog mesta na međunarodnoj filmskoj mapi.

Publika je potom imala priliku da pogleda domaće filmsko ostvarenje „Za danas toliko“, reditelja Marka Đorđevića, koji se nakon projekcije obratio publici i u razgovoru predstavio svoj rad, proces nastanka filma i ideje kojima se vodio tokom njegovog stvaranja.

Foto: Iron Gate International Film Festival

Tokom narednih festivalskih dana publiku očekuje selekcija filmova iz Srbije, Španije, Paname i Italije, među kojima su i ostvarenja koja će na festivalu imati svoje premijerno prikazivanje u Srbiji. Program će pratiti razgovori sa autorima i gostima, panel-diskusije i edukativni sadržaji.

Posebno mesto zauzima IGIFF LAB, radionica namenjena mladima, kroz koju festival nastoji da, pored prikazivanja filmova, stvara nove prilike za učenje, saradnju i razvoj budućih generacija filmskih stvaralaca.

Foto: Iron Gate International Film Festival

Program se odvija na dve glavne lokacije – u Centru za kulturu Kladovo, gde se održavaju dnevne projekcije i prateći sadržaji, i na otvorenoj letnjoj sceni tvrđave Fetislam, čiji istorijski prostor na obali Dunava predstavlja jedinstvenu scenografiju za večernje filmske projekcije.

Festival se realizuje uz institucionalnu podršku i saradnju sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i Opštinom Kladovo, sa zajedničkim ciljem da se kroz kulturu i film dodatno afirmišu Kladovo i Đerdap, kao i da se pruži doprinos decentralizaciji kulturnih sadržaja i razvoju kvalitetnih međunarodnih programa izvan velikih urbanih centara.