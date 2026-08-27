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Nacionalni festival filma i televizije - NAFFIT 2026 biće održan od 3. do 6. septembra na Zlatiboru, uz četiri dana projekcija, razgovora, susreta i festivalskih programa posvećenih domaćoj kinematografiji, televiziji i stvaraocima koji su obeležili srpsku audiovizuelnu scenu. Festival je zamišljen kao godišnje mesto susreta i vrednovanja najznačajnijih ostvarenja nastalih u srpskom filmu i televiziji između dva izdanja.



Posebnost festivala je u tome što domaću kinematografiju posmatra u celini. U izbor za festivalska priznanja ulaze filmovi i serije premijerno prikazani između dva festivala, a nagrade se dodeljuju za različite segmente njihovog nastanka. NAFFIT tako prepoznaje ne samo glumce, reditelje i scenariste, već i brojne profesije koje stoje iza svakog filmskog i televizijskog dela.

U susret zvaničnom početku festivala, 30. avgusta na Kraljevom trgu biće održan koncert ansambla „Virtuozi“ pod upravom maestra Bojana Suđića, uz direktan televizijski prenos na RTS-u. Predfestivalski program nastavlja se od 31. avgusta do 2. septembra projekcijama filmova u Kulturnom centru Zlatibor, Novoj Varoši i Priboju, dok će se projekcije serija održavati u Domu kulture Čajetina.

Ovogodišnji program festivala otvara se 3. septembra svečanom ceremonijom i dodelom Priznanja za životno delo. Dan kasnije, u okviru „Susreta nacionalih kinematrografija“ , domaći i strani autori videće izložbu „Pavle Vuisić - sto godina od rođenja“, a ovo će biti i prilika za pokretanje inicijativa međunarodne saradnje i budućih poslovnih projekata.

Centralni događaj najavljen za 5. septembr biće svečana dodela festivalskih nagrada, uz umetnički program, koji će biti u direktnim prenosu na RTS-u.

Poslednjeg dana, 6. septembra, program „Vek srpskog filma“ biće posvećen istoriji i razvoju domaće kinematografije, uz okrugli sto i program posvećen dobitniku priznanja za životno delo.

„NAFFIT treba da bude mesto na kojem se jednom godišnje okupi cela naša filmska i televizijska industrija i vrednuje ono što je u prethodnoj godini urađeno. Važno je da prepoznamo svakog čoveka koji učestvuje u nastanku jednog filma ili serije, jer bez svih tih profesija nema ni dela koje publika vidi“, izjavio je reditelj i jedan od osnivača festivala Predrag Gaga Antonijević.

Izbor Zlatibora kao mesta održavanja festivala daje mu i širi kulturni i turistički značaj, pretvarajući jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u Srbiji u mesto susreta filmskih i televizijskih stvaralaca, publike i gostiju festivala.

NAFFIT je prvi put održan 2025. godine, nakon nultog izdanja 2024. godine, a među dosadašnjim laureatima su Aleksandar Berček i Petar Božović.