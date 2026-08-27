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Na Filmskom festivalu u Herceg Novom predstavljena je serija "Biće novih leta", ostvarenja koje u formi opore komedije i drame analizira savremene porodične odnose, društvene pritiske i večitu potrebu čoveka da se pred drugima prikaže u boljem svetlu. Nakon filmske premijere održane u februaru, publika će ove jeseni na Superstar kanalu imati priliku da pogleda svih pet epizoda serije čiju režiju potpisuje Gvozden Đuričić, dok scenario potpisuje sa Urošem Tomićem. Dobro poznata lica, ali drugačije upakovana priča s naratorom Olgom Odanović.

Inspiracija novinski članak

Ideja za film i seriju proizašla je iz bizarne, ali istinite vesti iz novina o porodici koja je inscenirala odlazak na letovanje kako bi sačuvala status u društvu.

- Generalno me zanimaju priče koje u svojoj istinitosti imaju nešto pomereno i groteskno - istakao je kreator Gvozden Đurić.

- Želeo sam da izbegnem prst krivice i jednodimenzionalni prikaz malograđanštine. Ovo su obični ljudi koje srećemo u komšiluku ili na pijaci. Ta njihova svakodnevnost čitavu situaciju čini još apsurdnijom, to su mali ljudi sa suštinski malim ambicijama koje u njihovim glavama izgledaju ogromno.

Foto: Promo



Noseći stub ove priče i porodiće Škrbić je ženski lik koji tumači Tamara Krcunović. Kroz nju scenaristički tim je želeo da izbegne klasične klišee modernih i snažnih ženskih likova koji se uglavnom vezuju za profesije poput detektivki ili korporativnih direktorki.

Producent i scenarista Uroš Tomić objašnjava da je fokus bio na ženi koja snagu i dominaciju pokazuje unutar četiri zida:

- Izazov je bio staviti domaćicu i majku u sva ta opšta porodična mesta iz kojih je teško iščupati se, a opet joj dati prostora da bude i komična i tragična i snažna. Ona na sumanut način pokušava da održi narativ o porodici koja funkcioniše, iako su ti odnosi duboko poljuljani.

Generacija društvenih mreža

Mlada glumica Anđela Kribl, koja u seriji tumači lik ćerke Ane, osvrnula se na paralelne živote koje mlađe generacije vode u realnosti i na internetu:

- Dosta smo razgovarali o toj potrebi da se pred svetom prikažeš boljim nego što jesi. Većina moje generacije stvara sopstveni mikrosvet i bira šta i kada kači na mreže. Moj lik u seriji pokušava da izgradi sopstveni prostor u stančiću od pedeset kvadrata, tražeći izlaz u ljubavi.

Foto: Nemanja Nikolić



Autori naglašavaju da je suštinski pokretač svih akcija junaka zapravo stid od siromaštva i neuspeha.

- Stid je nukleus iz kog sve kreće - zaključuje Đuričić.

- Uprkos svim njihovim pogrešnim procenama i tragičnim izborima, želeli smo da gledalac prema ovim junacima oseti empatiju. Jer ispod te komedije situacije leži iskrena borba za opstanak jedne porodice.

Glumačku postavku čine, pored Tamara i Olge, kao snaje i svekrve, i Zlatan Vidović, Mladen Lero, Anđela Kribl, Vahid Džanković, Stefan Vukić, Isidora Vlček, Dubravka Kovjanić i Filip Gajić. Seriju su zajedničkim snagama realizovali Telekom Srbija i produkcijska kuća Adrenalin.

Bonus video: Kako je bilo na otvaranju festivala