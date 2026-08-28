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Skoro 40 godina prošlo je od kada se prvi put emitovala čuvena domaća serija "Bolji život" koja je prikovala gledaoce za male ekrane. Prvi ciklus/sezona imao je 47, dok je drugi počeo istoimenim filmom koji je pratilo još 35 epizoda.

Scene iz serije "Bolji život":

1/14 Vidi galeriju Bolji život Foto: Youtube printscreen, Youtube VHS Doktor, Printscreen/Instagram/ FilmskiAlmanah

O broju puta koliko je ova serija reprizirana suvišno je i govoriti. Mnogi je i danas rado gledaju, a mlađe generacije možda i po prvi put imaju priliku za to.

Međutim, mnogi i ne znaju da su pojedine scene bile prikazane samo u premijernom emitovanju, dok su kasnije u repriznim prikazivanjima potpuno nestale.

Jedna od njih je i ona koja je bila deo 22. epizode. Pre nekoliko godina se pojavila scena sa Čkaljom i Goricom Popović. Ona je prikazivala posetu sekretarice Dare Brankoviću i njegovoj deci. Ova scena pojavila se na Jutjubu, a mnogi je se sigurno ni ne sećaju.

Marko Nikolić i Gorica Popović u seriji Bolji život Foto: Printscreen

Navodno, epizoda je bilo čak 55! Nakon ponovne montaže, prvi serijal je stao u 47 epizoda, promenjena je špica, neke scene su izbačene, a “stradali” su i pojedini likovi, poput Brankovićeve supruge Luce koju je tumačila Melita Bihali, piše Istorijski zabavnik.

Ako je tačno da je prva sezona nekada imala 55 epizoda, jasno je da su u pitanju sati snimljenog i montiranog materijala. Zašto je ovo urađeno, nikada nije razjašnjeno.

Još jedna scena je izbačena iz serije i nikada je više u repriznim izdanjima nismo videli. U njoj su čuveni Dušan i Lela i priča koja se odvijala između bivših supružnika. Profesora matematike Dušana Markovića kog su zvali Terminator tumačio je Voja Brajović, dok je njegovu suprugu, koju je varao sa Emilijom Popadić (Svetlana Bojković) tumačila glumica Ljiljana Lašić.

Fanovi su bili oduševljeni otkrićem da je ova scena postojala, te oni koji nisu imali prilike da je gledaju u originalnom izdanju sada imaju mnogo jasniji uvid u celokupnu priču ovog serijskog para.

Muke sa glumačkom ekipom

Glumačku postavu predvodila su dobro poznata imena naše kinematografije, u ulozi glavnog junaka, Dragiše Popadića, glave porodice Popadić, jeste Marko Nikolić. Njegovu suprugu Emiliju glumi Svetlana Bojković, starijeg sina Sašu Boris Komnenić, mlađeg Bobu Dragan Bjelogrlić, a kćerku Violetu Lidija Vukićević.

Ipak, zanimljivo je da nisu svi bili prvi izbor za te uloge. Kako je Pavić jednom prilikom otkrio u planu su bila druga imena. Jednu od glavnih uloga trebalo je da tumači i slavni Žarko Laušević, ali splet okolnosti to nije dozvolio.

Pored njega, uloga Emilije Popadić prvobitno je bila namenjena Veri Čukić, koja je takođe bila sprečena da učestvuje.

Na Jutjubu objavljene su izbrisane scene iz "Boljeg života":

Isečak iz serije Bolji život: