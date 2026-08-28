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Vest o smrti generala Ratka Mladića ponovo je u javnosti otvorila brojna sećanja, komentare i ranije izjave poznatih ličnosti o njegovoj ulozi u ratnim događajima tokom devedesetih.

Među tim svedočenjima pažnju ponovo privlače i reči glumca Nebojše Glogovca, koji je svojevremeno, gostujući u emisiji "Dobar, loš, zao", govorio o tome kako su na Mladića gledali ljudi iz njegovog rodnog kraja.

Glogovac je tom prilikom preneo sećanja i utiske ljudi iz Nevesinja, kraja koji je direktno bio pogođen ratnim dešavanjima. Govoreći bez ulepšavanja o temi koja je i decenijama kasnije izazivala snažne reakcije, glumac je preneo ono što je čuo od ljudi koji su ratne godine proživeli neposredno.

Nebojša Glogovac Foto: Printscreen YouTube

- Ne mogu da mislim ništa dovoljno suvislo jer ja nemam te podatke, ja ne znam šta se tamo dešavalo, ne znam ko je izdavao naređenja i ko je koga mučio, streljao i svakojake gadosti pravio.

Znam da Nevesinjci moji dragi i pošteni ljudi, koji su za vreme rata branili svoj prag pre svega kažu da je Ratko Mladić za njih jedan ozbiljan vojnik i jedna časna vojnička figura. To su ljudi koji su bili po rovovima i koji su imali kontakta sa tim. Samo ih citiram - rekao je Glogovac.

- S druge strane, gledali smo snimke, videli smo svašta, videli smo da su tu neki ljudi i deca ubijani, klinci u pubertetu. Svakakvih je tu bilo zločina, postoje razna svedočanstva. Međutim, užasna jedna i gadna igra se javlja oko toga da li je to genocid jer treba 6.000 žrtava da bi bio, pa ajde sad navlači i te cifre.

To je tek gnusna i ružna igra. Ali to što nije genocid, ne opravdava nekoga od ostalih zločina koji su počinjeni - dodao je.

Kako kaže, to što su osuđeni samo Srbi u Hagu, to mnogo govori o pristrasnosti suda.

Glogovac smatra i da je u samom ratu Bosna najgore prošla, jer je u njoj i dalje sve nepomirljivo.

- Ceo taj rat je bio telefonski rat, a opet je toliko ljudi izginulo. Ja bih voleo kad bi ljudi uspeli da shvate koliko su Slobodan Milošević, Tuđman, Alija i ostatak ekipe bili dobri u lovi od tog rata.

Treba da se desi taj klik u narodu i da shvate da ne treba da se svađaju sa komšijom Mujom samo zato što im je tako rekao Sloba - zaključio je glumac.

Glogovčeve reči i danas svedoče o tome koliko je sećanje na Ratka Mladića ostalo snažno među ljudima koji su ratne devedesete proveli na frontu i branili svoja ognjišta.

Preminuo u Hagu

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, preminuo je juče u pritvoru u Hagu, gde je služio kaznu.

Mladić se godinama suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, a njegova odbrana je u više navrata tražila da bude pušten na slobodu kako bi se lečio.

Nebojša Glogovac preminuo je 9. februara 2018. godine u Beogradu, u 49. godini.

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