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Proslavljena jugoslovenska glumica Jadranka Matković (75) iza sebe ima bogatu karijeru tokom koje je sarađivala sa brojnim velikanima domaće kinematografije. Poslednjih pet godina njen život izgleda potpuno drugačije - dane provodi u Domu za starije i nemoćne osobe Medvešćak u Zagrebu.

Nakon niza teških životnih okolnosti, među kojima su bili gubitak doma i ozbiljni zdravstveni problemi, glumica je u javnosti otvoreno govorila o svojoj svakodnevici. Bez ulepšavanja je pričala o finansijskim teškoćama sa kojima se suočava, ali i o pojedinim odlukama koje je donela u mladosti, a koje su kasnije značajno uticale na njen život.

Pogledajte u galeriji fotografije Jadranke Matković:

1/5 Vidi galeriju Glumica Jadranka Matković Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube/Jadranka Matković

Oduzeli joj stan

Jadranka se u dom preselila nakon što je ostala bez stana u Zvonimirovoj ulici od 23 kvadrata, u kojem je živela dve decenije. Stan je bio nacionalizovan, a usled dugotrajnih sudskih postupaka usledila je deložacija, penosi Blic.

"Relativno mlada sam došla ovde, to je bilo pre četiri godine, jer sam ostala bez stana, otišla u podstanare, pa se razbolela i najpametnija opcija je bila da ja odem u dom. Ja da sam imala svoj stan, morala bih duže da čekam dom, čeka se i do 15 godina", objasnila je Jadranka.

Ona je dodala da je stan u kojem je živela dobila od bivše države, ali da se kasnije ispostavilo da je on nacionalizovan, te nije mogla da ga otkupi. Bila je nezaštićeni podstanar.

Jadranka Matković Foto: Printscreen YouTube

- Dan pre nego što su mi izbacili stvari na ulicu, došao je advokat i rekao mi da od sutra više ne živim tamo. Otišao sam mirno, a sutradan sam našla sve svoje stvari razbacane po ulici. Srušila sam se od šoka - rekla je tada glumica.

"Mnogo se pisalo o tome i bila bih najsrećnija da me o tome više ne pitate ništa. Vukla sam se po sudovima dugo, međutim, ispalo je da moram da izađem napolje. Verujte, kada se dogodila deložacija, bila sam tako loše, da snage nisam imala uopšte", priseća se glumica najtežih trenutaka, nakon kojih je usledila i hospitalizacija, rekla je ona preneo je tada "Telegraf".

Ponovo podstanar

Posle izbacivanja stana, preselila se u drugi.

- To je bilo blizu, u Laginjinoj ulici. Sretala sam iste ljude i već sam se dakle u dom prijavila. I bila sam spremna kao podstanar dočekati dom. Sada će svi viknuti: "Bandić joj je ponudio prostor." To je istina. Pokojni Bandić mi je našao prostor od 18 kvadrata na Prisavlju. Ja sam u to vreme imala operaciju noge. Ja sam mogla ići pet metara, pa sesti, pa pet metara, pa sesti... Otišla sam tamo s prijateljicama, obišla stan, trebalo ga je namestiti, bilo je grejanje. Verujte, čak nisam u prvi mah odbila, platila režije. Nije to daleko fizički, ali daleko je od tramvaja pa sam uzimala taksi stalno. Sebi sam ja tada odredila u glavi, bićeš podstanar, dočekaćeš dom. I gotovo. Prekinula sam svojevoljno da se ne mučim jer više nisam imala fizičke snage - kazala je Jadranka.

Potom je prešla u dom, ali se pored zdravstvenih, Jadranka suočava i sa finansijskim problemima zbog niske penzije koja iznosi 580 evra, jer je radila kao samostalni umetnik.

"Penzija mi je mala, imam 580 evra, jer sam bila samostalna, ali to je jedna kazna svima koji smo bili u tome. Tada nisam razmišljala o budućnosti! Nama su penzije 2009. godine smanjene", istakla je glumica.

Otkrila kako joj je u domu, plaća ga 500 evra

- Taj dom kao institucija fenomenalno funkcioniše. Ponudi ti tu sobu, ako si sam u njoj, to je idealno, redovnu hranu, urednu posteljinu jer oni peru, čistačice koje čiste. Tamo su medicinske sestre i negovateljice za one koji su legli, naravno. Ima i lekarska ordinacija u domu - opisuje Jadranka Matković tada u Nedjeljom u 2.

Smatra da je bolje otići u dom dok je osoba još psihofizički u dobroj formi, da se lakše navikne na takav tip života. Trenutno je sama u sobi koju plaća oko 500 evra mesečno, a nakon nedavnog povećanja penzije joj taj trošak uspeva pokriti, no ne ostaje joj puno. Ipak, uspeva da se obraduje sitnicama.

Ostala je žal što se nije ostvarila u ulozi majke

- Žao mi je što sam ostala sama i što se nisam udala, a imala sam prilike. Sad bih imala decu, porodicu, a ovako sam sama samcata i nema se tko brinuti o meni. Nije mi žao samo to što se nisam udala i imala dece, nego i to što se nisam znala osigurati, stambeno i finansijski. Oni koji imaju decu nametnuto im je da se osiguraju, a ja nisam tako razmišljala - rekla je ona tada za Stori.

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