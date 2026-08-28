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U nedelju, 30. avgusta 2026. godine, Muzej afričke umetnosti biće mesto susreta umetnosti, igre, kreativnosti i tema važnih za odrastanje. Posetioce očekuju dva programa – otvaranje izložbe srednjoškolskih radova nastalih u okviru programa „Boje Afrike“ i šesti Dan ranog detinjstva, koji će se tokom čitavog dana održavati u muzeju i njegovoj bašti (od 10 do 18 sati).

U 14 časova biće otvorena izložba „Boje Afrike“, na kojoj će biti predstavljeni radovi nastali tokom besplatnog letnjeg programa namenjenog srednjoškolcima. Tokom protekle dve nedelje više od 30 učesnika pohađalo je radionice keramike i grafike, kroz koje su imali priliku da upoznaju nove umetničke tehnike i razviju sopstveni kreativni izraz.

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Muzej afričke umetnosti Foto: foto MAU

Na otvaranju će učesnicima biti uručene potvrde o učešću, kao i nagrade za najuspešnije radove. Izložba će biti otvorena do nedelje, 6. septembra.

Istog dana, od 10 do 18 časova, biće održan i šesti Dan ranog detinjstva, pod sloganom „Vratimo detinjstvo deci. Održivost počinje u detinjstvu.“ Manifestaciju organizuje udruženje „Žute Patalone – Inicijativa za proučavanje detinjstva“ u saradnji sa Muzejom afričke umetnosti.

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Besplatne radionice Foto: foto MAU

U središtu programa biće igra kao prirodan način na koji dete uči, istražuje, razvija sposobnosti i gradi odnose, ali i pitanje kakvo okruženje stvaramo za generacije koje dolaze. Program je namenjen deci, roditeljima, stručnoj javnosti i svima koji se bave pitanjima ranog razvoja i detinjstva.

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Besplatne radionice Foto: foto MAU

Posetioci će u 11 sati moći da učestvuju u autorskom vođenju kroz izložbu „Reci: Art – Otpad kao resurs“, kao i u dečjoj radionici „Reciklažom se čuva i stvara: Šareni svet afričkih životinja“ za uzrast od 6 do 12 godina.

Poseban segment programa činiće „Igračke sa svrhom“, godišnja smotra organizacije „Žute Patalone“ koja predstavlja i nagrađuje razvojne, inkluzivne i društveno odgovorne igračke. Među izlagačima biće, između ostalih, Mankala Muzeja afričke umetnosti, Azbuka Azbrka, Bloom Toy, Piktoknjiga, Bamboo Centre of Development i drugi, dok će kompanija PINO TOYS obezbediti poklone za najmlađe posetioce.

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Besplatne radionic u Muzeju afričke umetnosti Foto: foto MAU

U bašti Muzeja biće organizovano i razvojno savetovalište, gde će partneri organizacije „Žute Patalone“ razgovarati sa roditeljima o responzivnom roditeljstvu, ranoj intervenciji, senzornoj integraciji, kao i razvoju govora i jezika.

Više informacija o programu dostupno je na sajtu Muzeja afričke umetnosti.

Ulaz u Muzej afričke umetnosti biće slobodan tokom celog dana.

(Kurir.rs)

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