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Debitantski dugometražni film "Dom" rediteljke Marijane Janković, snimljen u okolini Valjeva u dansko-srpskoj koprodukciji, našao se među tri ostvarenja koja su u najužem izboru za zvaničnog danskog kandidata za 99. nagradu Oskar u kategoriji najboljeg međunarodnog filma. Danski odbor za Oskara konačnu odluku saopštiće 25. septembra.

Foto: Manuel Claro, MFC

Film je svetsku premijeru imao na Međunarodnom filmskom festivalu u Roterdamu, nakon čega je prikazan i u programu Open Air Sarajevo film festivala. Ostvarenje Marijane Janković otvorilo je i Filmski festival Herceg Novi u Crnoj Gori, dok će se pred domaćom bioskopskom publikom naći od 18. marta.

- Radnja se dešava u Crnoj Gori ali film smo snimali u okolini Valjeva. Napravila sam karijeru u Danskoj, imam lep život, iskoristila sam mogućnosti koje su mi pružene. Vratila sam se u moju Crnu Goru sa ovim filmom, sa ovom pričom. Imala sam potrebu da sve to što sam nosila sa sobom, što dosta ljudi u svetu, ne samo ljudi sa Balkana, nego sa čitavog sveta koji su otišli negde i osećaju se stranci, sve to što mi nosimo, da to pretvorim nekako iz neke teške priče u ponos kaže glumica i rediteljka za Kurir, koja je ponosna valjevksa snajka.

Rediteljka i Dejan Čukić Foto: Vanja Berberović Šuberić

Radnja filma

Ova potresna i intimna drama, inspirisana ličnim iskustvom rediteljke, donosi priču o šestogodišnjoj Maji i njenim roditeljima, koji napuštaju Jugoslaviju u nadi da će u Danskoj izgraditi bolji život. Majina dva starija brata ostaju u domovini, uz obećanje da će se pridružiti porodici čim se oni smeste i pronađu sigurnost u novoj zemlji.

Međutim, život u Danskoj pokazuje se znatno težim nego što su očekivali. Suočeni sa nepoznatim jezikom, drugačijom kulturom i novim načinom života, članovi porodice pokušavaju da pronađu svoje mesto u sredini kojoj još ne pripadaju. Dok se bore sa neizvesnošću i usamljenošću, želja za ponovnim okupljanjem porodice postaje njihova najveća nada.

Film "Dom" govori o migraciji, pripadanju i ceni koju ljudi plaćaju u potrazi za sigurnijom budućnošću. Kroz perspektivu deteta, Marijana Janković prikazuje iskustvo porodice rastrzane između zemlje koju je napustila i novog doma koji tek pokušava da izgradi.

Pogledajte kako se snimao film "Dom" u Valjevu i Kopenhagenu

1/25 Vidi galeriju Film Dom Foto: MFC, Manuel Claro

Glavne uloge tumače Dejan Čukić, Zlatko Burić, Trine Dirholm, Klas Bang i Jesper Kristensen. Scenario potpisuju Marijana Janković, Bo Hr. Hansen, Babak Vakili i Emil Nigord Albertsen, dok je direktor fotografije Manuel Klaro. Film je nastao u produkciji kompanije Nordisk Film Production.

Ostvarenje "Dom", snimljeno na danskom i srpskom jeziku, traje 105 minuta.

Bonus video: Nada Šargin o filmu "Dom"