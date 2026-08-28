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Film "Oče naš" reditelja Gorana Stankovića apsolutni je pobednik 39. Filmskog festivala u Herceg Novom. Debitantsko dugometražno ostvarenje autora serija "Sablja" i "Jutro će promeniti sve" osvojilo je Gran pri – Veliku zlatnu mimozu za najbolji film, nagrade za najbolju režiju i najbolju mušku ulogu Vučić Perović, kao i priznanje žirija filmske kritike FEDEORA i Plaketu "Zoran Živković" za izuzetan kvalitet produkcije. Žiri je istakao da je reč o maestralno režiranom filmu o teškoj temi sa snažnim glumačkim izvođenjima.

Foto: Promo

Festival je svečano zatvoren na Kanli kuli dodelom nagrada i projekcijom dokumentarnog filma "Planina" Biljane Tutorov i Petra Glomazića. Tokom sedam dana festivala prikazano je više od 80 filmova na šest lokacija.

Glavne nagrade u takmičarskim selekcijama:

*Dugometražni igrani film:

Zlatnu mimozu za režiju ravnopravno dele Goran Stanković ("Oče naš") i Kosara Mitić za film "17". Nagrada za scenario uručena je ravnopravno Mihi Hočevaru i Srđanu Koljeviću ("Skriveni ljudi") te Vladimiru Arsenijeviću ("3 nedelje posle"). Zlatna mimoza za najbolju žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić Šiškov ("Koke"), dok je za najbolju mušku ulogu nagrađen Vučić Perović ("Oče naš").

Foto: Vuk Ilić

Specijalna priznanja:

Nagrada "Živko Nikolić" za poseban doprinos filmskom izrazu uručena je Bojanu Stijoviću za film "Crna truba" (kome je pripalo i Specijalno priznanje FEDEORA žirija). Specijalna priznanja dobile su i Teona Strugar Mitevska (za produkciju filma "Majka") i Dina Duma (za film "Skejtbording nije za devojčice").

Momčilo Otašević i Marko Janketić Foto: Promo



Dokumentarni film:

Zlatna mimoza za najbolji dokumentarni film dodeljena je ostvarenju "Sećanja prozora" rediteljskog dvojca Mehrane Salimijan i Amina Pakparvara. Specijalne nagrade osvojile su Šajma Avavde ("Isprepletana sećanja") i Liza Mazenauer ("Pravo na zaborav").

Foto: Vuk Ilić



Studentski film

Zlatna mimoza pripala je ostvarenju "Tarik" Adema Tutića sa FDU u Beogradu. Specijalnu nagradu za režiju dobio je Veljko Petrović (FDU Beograd) za film "Egzistencija je koincidencija", dok je priznanje za vizuelni identitet uručeno Emi Paš (AGRFT Ljubljana) za film "Sve što sam oduvek želela čuti".

Bonus video: Nada Šargin o filmu "Dom"