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Četvrto veče Međunarodnog filmskog festivala u Nišu proteklo je u znaku sjajnih premijera, bogate glumačke ekipe i prave praznične magije koja je zahvatila Letnju pozornicu u Tvrđavi!

Foto: Promo /Nenad Matović



Bogat program započeo je u popodnevnim časovima za najmlađe pod nazivom „Igrom oko sveta“. Mališani su uživali u magičnom šou „Teatro dens studija“, predstavi „Put oko sveta na trotinetu“ Pozorišta lutaka Niš, kao i u nastupu Ansambla narodnih igara i pesama „Mozaik“. U Kutku Beogradske kapije najmlađe su zabavljali animatori, popularni „Stič i Spajdermen šou“ i radionica „Tanjirići mali životinje postali“.



Na Trgu kralja Milana uvertiru za večernje projekcije napravio je gudački trio „Čarobne žice“. Ovaj ansambl priredio je muzički užitak izvođenjem obrada pesama različitih žanrova u klasičnom duhu, pokrenuvši sjajnu atmosferu u centru grada.

Projekcije filma "Pohota" i "Božićna avantura"

1/7 Vidi galeriju Premijere filma Pohota i Božićna avantura Foto: Promo /Nenad Matović



Centralni deo večeri na Letnjoj pozornici počeo je podsećanjem publike na glasanje za nagradu „Gorki list - jedini pravi“ za najbolji film putem QR koda, kao i na izbor za glumca ili glumicu večeri. Proglašeno je da je titulu glumca prethodne večeri, zahvaljujući glasovima publike, poneo britanski glumac Metju MekNalti za ulogu u filmu „Žetva“. Glumac zbog poslovnih obaveza nije mogao lično da prisustvuje, ali je uputio

veliku zahvalnost niškoj publici na ovoj izuzetnoj časti.



Nakon prikazivanja svečane premijere porodičnog filma „Božićna avantura“, pred nišku publiku izašla je i poklonila se ekipa filma: distributer Ognjen Drenjanin, glumci Marko Marković, Stefan Đoković, scenarista i glumac Rok Radiša, Saša Đurašević , Anastasija Knežević, Žarko Dimoski, Dimitrije Mita Ilić, kao i reditelj, scenarista, montažer i kompozitor Marko Jovičić.

Foto: Promo /Nenad Matović



Publiku je nakon projekcije pozdravila i producentkinja filma „Mileva Ajnštajn“, Danka Milošević.

Nakon toga, holivudski duh doneo je nastavak večeri uz premijeru ostvarenja „Pohota“ (Lust). Poklon ove ekipe ispraćen je gromoglasnim aplauzom, a nišku publiku pozdravili su glumac Džek Dimić i reditelj i producent filma Nikola Burovac.

Foto: Promo /Nenad Matović



Filmski maraton na Tvrđavi tradicijski je zaokružen u ponoć projekcijom kultnog remasterizovanog filma „Balkan ekspres“ reditelja Branka Baletića, po scenariju Gordana Mihića.



Podsećamo, Međunarodni filmski festival Niš traje do 30. avgusta godine.

Bonus video: Nada Šargin o filmu "Dom"