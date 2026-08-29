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Više od četiri decenije Ljiljana Blagojevićpripada samom vrhu srpskog glumišta. Ostvarila je niz antologijskih uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, a i danas ostaje dosledna svom umetničkom kredibilitetu, pažljivo birajući projekte u kojima će igrati. Ovog leta našla se u još jednoj odgovornoj ulozi - predsedava žiriju takmičarske selekcije Filmskog festivala u Herceg Novom, gde zajedno s kolegama ocenjuje najnovija regionalna ostvarenja. U razgovoru za Kurir govori o filmovima koji obeležavaju današnje vreme, kriterijumima po kojima bira uloge, glumačkim transformacijama koje najviše voli, radu useriji "Crna svadba", stanju u Narodnom pozorištu, ali i o tome zašto joj je danas mir postao najveći luksuz.

Foto: Zorana Jevtić

Na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Herceg Novom predsedavate žiriju. Koliko je nezahvalno i teško ocenjivati rad sopstvenih kolega?

- Nije mi prvi put da sam u ovoj ulozi i prosto neko taj posao mora da uradi. Stvarno se trudim da budem objektivna. Imam tu sreću da posle toliko godina života i iskustva na film još uvek gledam emotivno, čistim očima gledaoca. Tek nakon toga sve "pustim kroz mozak" - zapišem i analiziram ono što mi se najviše dopalo, od rediteljskog pristupa i glume do celokupnog utiska. Radujem se svaki put kada prepoznam autentičan umetnički kvalitet.

Zapaža se da velika većina filmova obrađuje teške, potresne ljudske sudbine. Kakva je vaša ocena filmske produkcije koju gledamo?

- Filmovi su globalno izuzetno dobri. Pre svega, u današnjem vremenu skidam kapu svakome ko uspe da snimi film. Nije lako, izuzetno je skupo, a društvo uvek ima preče stvari za krpljenje rupa nego što je ulaganje u kinematografiju. Evidentno je da autori obrađuju teme koje su direktna posledica duge tranzicije: vršnjačko nasilje, odustajanje od života i traženje utehe u raznim dopinzima koji stvaraju još veće probleme. Ne volim da kažem da su to "teški" filmovi - ni život nam nije lak. Postoje samo dobri i loši filmovi, a ovo su ostvarenja koja vas direktno pogađaju. Svaka umetnost koja vas ne ostavi ravnodušnim jeste pravo umetničko delo.

Poznati ste po tome da pažljivo birate uloge. Kako pri čitanju scenarija znate da će projekat biti uspešan i šta je ključ za izbegavanje loših izbora?

- Osnova svega je uvek dobar tekst. Kada pročitam scenario i vidim koja ekipa stoji iza projekta, tačno znam da li vredi ulagati energiju i novac. Često ističem da se glumačka karijera ne gradi samo na ulogama koje ste odigrali, već i na onima koje ste odbili.

Pogledajte fotografije Ljiljane Blagojević:

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Blagojević Foto: Kurir Televizija, Printskrin Instagram

Da li vam je neke žao?

- Nije mi žao uloga koje sam odbila, ali mi bude žao kada vidim sjajan projekt u kom su moje koleginice fantastično odigrale, pa pomislim kako bi bilo lepo da sam i ja bila deo te priče.

Publika je izuzetno reagovala na vašu transformaciju u seriji "Crna svadba". Šta vas je privuklo tom projektu?

- Kada me je pozvao reditelj Nemanja Ćipranić, izuzetno darovit i vaspitan čovek istančane estetike, rekao mi je da uloga nije velika i da me publika verovatno neće ni prepoznati. Odmah sam prihvatila jer obožavam transformacije. Moj glumački uzor je Donald Saterlend, čovek koji je u svakom projektu bio potpuno drugačiji. Fascinira me taj vizuelni kod i uvek glasam za to da se promeni estetika, perika, lik - da ne budete isti u svakom kadru.

Ostvarili ste kultne uloge, a ostali ste potpuno na zemlji. Šta je vaš recept za trajanje?

- Najvažnije je ostati u skladu sa sobom i raditi ono što vas čini srećnim. To je suština tolerancije - prema ljudima s kojima živite, prema svojoj sredini i prema vremenu. Meni su u tome mnogo pomogli moji studenti. Kroz rad s njima upijam energiju novog doba i ne dozvoljavam sebi da se učaurim u vremenu koje je prošlo. Čovek mora razumeti i Almodovara i pisce potpuno drugačijih senzibiliteta da bi trajao.

Kako provodite penzionerske dane i šta vam danas najviše prija?

- Vreme se ubrzalo, ali se trudim da ga posvetim sebi i ljudima koji ne unose nervozu. U ovim godinama nemam vremena da ga trošim na nevažne stvari. Izuzetno mi prijaju mir, kontakt s prirodom i život van gradske gužve kraj vode. Manje sredine nose posebnu tišinu, iako i one imaju svoje specifične izazove i mentalitet. Mir je ipak ono što mi danas najviše odgovara.

Foto: Narodno pozorište / Željko Jovanović

O Narodnom pozorištu u Beogradu: Dramski ansambl je sada gurnut u drugi plan

Kako gledate na aktuelna dešavanja u vašoj matičnoj kući, Narodnom pozorištu u Beogradu?

- Uvek ću braniti svoj esnaf i svoju branšu. Narodno pozorište je pod upravom Buleta Goncića radilo odlično - bez politizacije pozorišta i uz rad na onome što je neophodno za kuću. Volela bih da Narodno pozorište uvek ostane zbilja narodno, tolerantno i da maksimalno podrži dramu, jer imam utisak da je dramski ansambl ponekad gurnut u drugi plan. Iako sam u penziji, tu sam da pružim podršku kolegama.

Bonus video: Ljiljana Blagojević gošća na Kurir televiziji