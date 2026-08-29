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Drugo veče 59. Zaječarske gitarijade proteklo je u znaku prepoznatljivog gitarskog zvuka, ali i velikog iščekivanja proglašenja finalista ovogodišnjeg takmičenja demo bendova.

Veče je počelo drugim polufinalom, u kojem su se za prestižnu titulu pobednika 59. Gitarijade borili demo bendovi iz zemlje i regiona. Zaječarska publika imala je priliku da čuje „Conspiracy“ iz Skoplja, „Raspad sistema“ iz Rijeke, „Noise Gate“ iz Novog Sada, „Last Nerve“ iz Tuzle i Enu Đorđević iz Beograda.

Foto: Kurir/S.N.

Nakon drugog polufinala nastupio je „Moxie 8“, prošlogodišnji pobednik Gitarijade, a zatim je na scenu izašla regionalno poznata grupa „Letu štuke“. Bend je zaječarskoj publici doneo svoj prepoznatljiv spoj alternativnog roka, popa i drugih muzičkih uticaja, a publika pod Kraljevicom pevala je zajedno sa bendom i uživala u pesmama koje su tokom godina postale dobro poznate široj publici širom regiona.

Foto: Kurir/S.N.

Nakon „Letu štuka“, na scenu su izašle „Neverne bebe“, bend koji od svog osnivanja 1993. godine u Beogradu zauzima značajno mesto na domaćoj rok sceni. Tokom više od tri decenije karijere bend je održao više od 2.000 koncerata i nastupa, a ovogodišnja Gitarijada za njih ima i posebno značenje – njihov osnivač, idejni vođa, klavijaturista i producent Milan Đurđević ovogodišnji je rokonačelnik 59. Gitarijade. Đurđević je, inače, sa grupom „Nova zemlja“ pobedio na Zaječarskoj gitarijadi 1983. godine.

Foto: Kurir/S.N.

„Neverne bebe“ su tokom nastupa publici ponudile svoj prepoznatljiv spoj progresivnog roka, pop-roka i hard-roka. Zaječarska publika je sa velikim entuzijazmom pratila bend, pevala poznate pesme i još jednom pokazala koliko je veza između Gitarijade, rok muzike i publike ovog grada snažna.

Nakon nastupa „Letu štuka“ i „Nevernih beba“, usledio je jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri – proglašenje pet finalista takmičenja demo bendova 59. Zaječarske gitarijade.

Foto: Kurir/S.N.

Zaječarska gitarijada tokom svoje duge istorije iznedrila je mnoga imena koja su kasnije postala prepoznatljiva široj publici na prostoru bivše Jugoslavije, ali i šire. O značaju festivala za mlade bendove govorio je i ovogodišnji rokonačelnik Milan Đurđević.

Obraćajući se publici i mladim muzičarima, Đurđević je podsetio na svoj početak na Gitarijadi:

Foto: Kurir/S.N.

„Sa ovog mesta krenuo sam kao klinac, sa 16 godina, davne 1983. godine. Da sada ne govorim ko je sve na ovoj bini svirao, iza čega se rodilo puno fantastičnih pesama i bendova. Ali ono što smatram da je najvažnije jeste da podržite i ispratite ove divne mlade ljude koji se trude da jednog dana dođu na ovo naše mesto.“

Podsetimo, Milan Đurđević je upravo 1983. godine sa bendom „Nova zemlja“ pobedio na Zaječarskoj gitarijadi, čime je njegova lična veza sa ovim festivalom počela još u mladosti.

Foto: Kurir/S.N.

Nakon Đurđevića, publici se obratio i jedan od članova žirija, Ivan, koji je zahvalio svim bendovima koji su učestvovali u takmičenju:

„Želim da se zahvalim svim bendovima koji su došli ovde, koji su se trudili i dali sve od sebe na sceni. Zaista, svaka čast za svaki bend. Moram priznati da je bilo jako, jako teško odabrati pet bendova. Moram reći da je konkurencija bila zaista jaka.“

Foto: Kurir/S.N.

Ivan je mladim bendovima uputio i kratak savet:

„Najbitnije od svega je da radite, da nastavite da radite u smeru u kojem ste počeli. I samo radite. To je najbolje što mogu da vam kažem.“

Foto: Kurir/S.N.

Odlukom stručnog žirija, u finale 59. Zaječarske gitarijade plasirali su se: „Ena Đorđević“, „Arterije“, „Last Nerve“, „Raspad sistema“ i „Conspiracy“.

Ovih pet bendova publika će ponovo imati priliku da čuje u trećoj i završnoj večeri Gitarijade, kada će se boriti za titulu pobednika 59. Zaječarske gitarijade.

Foto: Kurir/S.N.

Za sam kraj drugog dana, publika je imala priliku da prisustvuje svojevrsnom vremeplovu. Na scenu je izašao „EKV Krug Tribute“, tribute sastav posvećen jednom od najznačajnijih bendova bivše Jugoslavije – EKV-u.

Foto: Kurir/S.N.

Nastup je publiku vratio u vreme kada je rok muzika bila sastavni deo svakodnevice velikog broja ljudi, a pesme EKV-a predstavljale važan deo muzičkog odrastanja čitavih generacija. Kroz izvođenje poznatih numera, „EKV Krug Tribute“ podsetio je publiku ne samo na Milana Mladenovića, već i na celokupan rad EKV-a i različite faze kroz koje je bend prolazio.

Foto: Kurir/S.N.

Publika je tokom nastupa pevala poznate hitove, a atmosfera pod Kraljevicom bila je pravi završetak još jedne festivalske večeri. Uz „Letu štuke“, „Neverne bebe“ i „EKV Krug Tribute“, drugo veče 59. Zaječarske gitarijade ponudilo je različite generacije rok zvuka, od regionalnih savremenih bendova do muzike koja je već postala deo muzičke istorije ovih prostora.

Foto: Kurir/S.N.

Drugo veče Gitarijade tako je završeno u atmosferi koja je još jednom pokazala da ovaj festival, gotovo šest decenija nakon svog nastanka, uspeva da spoji mlade bendove, velika imena regionalne rok scene i publiku različitih generacija.

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