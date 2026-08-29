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Dugoočekivana porodična komedija "Božićna avantura", u režiji Marka Jovičića, doživela je svoju svečanu premijeru u Nišu na Letnjoj pozornici u Tvrđavi, u okviru takmičarskog programa Međunarodnog filmskog festivala u Nišu.

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Foto: Promo /Nenad Matović

Praznična atmosfera, smeh i emocije ispunili su Tvrđavu do poslednjeg mesta. Film donosi toplu i duhovitu priču o mladom baletanu iz Makedonije koji dolazi u selo Mačkat na Zlatiboru kako bi upoznao porodicu svoje verenice. Neočekivani susret potpuno različitih karaktera, mentaliteta i tradicionalnih vrednosti dovodi do niza uzbudljivih, komičnih i emotivnih situacija u kojima su uživale sve generacije. Prikazivanje u Nišu došlo je kao kruna izuzetnog festivalskog života ovog ostvarenja. Film je prethodno osvojio simpatije i nagradu publike za najbolji film na jubilarnom 50. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Uspeh je nastavljen i na međunarodnoj sceni na MEI International Film Festivalu u Indiji, u konkurenciji od preko 1.200 filmova, "Božićna avantura" osvojila je priznanje za Best International Feature Film (najbolji međunarodni dugometražni film). Nakon projekcije na Letnjoj pozornici, publika je gromoglasnim i dugotrajnim aplauzom nagradila prisutnu ekipu filma.

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I Eva Ras stigla u Niš Foto: Promo /Nenad Matović

Pred Nišlije su izašli distributer Ognjen Drenjanin, glumci Marko Marković, Stefan Đoković, scenarista i glumac Rok Radiša, Saša Đurašević, Anastasija Knežević, Žarko Dimoski i Dimitrije Mita Ilić, kao i reditelj, scenarista, montažer i kompozitor Marko Jovičić. U glumačkom ansamblu filma su i Ljiljana Stjepanović, Aleksandar Stojković i mnogi drugi.

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Foto: Double taurus production

Dimitrije Mita Ilić, je po izboru niške publike izabran za glumca četvrte večeri Međunarodnog filmskog festivala u Nišu. Ilić je kao član ekipe filma "Božićna avantura" bio gost pres konferencije u hotelu Ambasador.

"Drago mi je da sam dobio tu nagradu za glumca večeri. To je nagrada koju dodeljuje publika, a smatram da su bili veoma merodavni. Što se mene tiče, bili su vrlo merodavni. Božić je nekako… Mislim da se u svakom delu Srbije to doživljava na specifičan način. Tako je i ovde. To je nešto što mi je bilo blisko mojoj genetici, da kažem. Bilo mi je privlačno i izazovno i bilo mi je jako zanimljivo to da igram. A na samom snimanju se veoma brzo ispostavilo da je ekipa stvarno fantastična, odlična. Ja sam i pričao – ako se samo deo atmosfere koju mi imamo na snimanju, dok radimo film, prenese na platno, to će biti pun pogodak. Mislim da se prenelo dosta toga, tako da publika lepo reaguje i mislim da smo u tome uspeli." kaže glumac Dimitrije Mita Ilić.

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