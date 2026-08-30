Nezaboravna noć u Nišu: Premijere filmova "Duplikat" i "Sportsko srce" i spektakl na trgu
Peti, pretposlednji dan Međunarodnog filmskog festivala u Nišu kompletirao je ovogodišnji takmičarski program u velikom stilu - uz pune tribine Letnje pozornice, vrhunske glumačke ansamble i operske barde na gradskom trgu!
Praznik umetnosti počeo je najveselijim dečjim sadržajem pod sloganom „Junaci i princeze“. Najmlađi posetioci uživali su u energiji „Zumba kids“ programa, projekciji animiranog filma „Detektiv Cvrle i zlatna košnica“, kao i u maštovitom druženju sa vitezovima. U Kutku Beogradske kapije mališane su dočekali animatori, „Beli i Krem meda šou“ i radionica Narodnog muzeja Niš.
Pravi muzički spektakl na Trgu kralja Milana priredili su solisti beogradske Opere Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić. U okviru programa „Naše filmsko veče“, oni su izvođenjem najlepših melodija svetske i domaće kinematografije oduševili okupljene građane.
Centralni deo večeri na Letnjoj pozornici počeo je podsećanjem publike na glasanje za nagradu „Gorki list - jedini pravi“ za najbolji film putem QR koda, kao i na izbor za glumca ili glumicu večeri. Proglašeno je da je titulu glumca prethodne večeri, zahvaljujući glasovima publike, poneo glumac Dimitrije Mita Ilić.
Nakon prikazivanja svečane premijere filma „Duplikat“, pred nišku publiku izašla je i poklonila se ekipa filma: reditelj Marko Glušič, scenarista, izvršni producent i glumac Boris Lukman, izvršni producent i glumac Đorđe Kreća, izvršni producent i glumac Petar Arsić, kao i glumci Anastasija Knežević i Dimitrije Mita Ilić.
U nastavku takmičarske večeri održana je premijera komedije „Sportsko srce“ u režiji Milana Karadžića, po scenariju Đorđa Milosavljevića.
U bioskopu „Vilin Grad“ održane su premijerne projekcije takmičarskih ostvarenja „The Dreamed Adventure“ rediteljke Valeske Grisebach i „Too Many Beasts“ rediteljke Sarah Arnold.
Filmski maraton na Tvrđavi tradicijski je zaokružen u ponoć projekcijom istorijskog, remasterizovanog filma „Marš na Drinu“ reditelja Živorada Mitrovića.
Podsećamo, Međunarodni filmski festival Niš završava se večeras svečanom dodelom nagrada za najbolja glumačka ostvarenja, na Letnjoj pozornici u Tvrđavi.
Pokrovitelji festivala: Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije
Organizator festivala: Niški Kulturni centar
Generalni sponzor festivala: Telekom Srbija
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