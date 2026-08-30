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Peti, pretposlednji dan Međunarodnog filmskog festivala u Nišu kompletirao je ovogodišnji takmičarski program u velikom stilu - uz pune tribine Letnje pozornice, vrhunske glumačke ansamble i operske barde na gradskom trgu!

Praznik umetnosti počeo je najveselijim dečjim sadržajem pod sloganom „Junaci i princeze“. Najmlađi posetioci uživali su u energiji „Zumba kids“ programa, projekciji animiranog filma „Detektiv Cvrle i zlatna košnica“, kao i u maštovitom druženju sa vitezovima. U Kutku Beogradske kapije mališane su dočekali animatori, „Beli i Krem meda šou“ i radionica Narodnog muzeja Niš.

Foto: Nenad Matović

Pravi muzički spektakl na Trgu kralja Milana priredili su solisti beogradske Opere Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić. U okviru programa „Naše filmsko veče“, oni su izvođenjem najlepših melodija svetske i domaće kinematografije oduševili okupljene građane.

Foto: Nenad Matović

Centralni deo večeri na Letnjoj pozornici počeo je podsećanjem publike na glasanje za nagradu „Gorki list - jedini pravi“ za najbolji film putem QR koda, kao i na izbor za glumca ili glumicu večeri. Proglašeno je da je titulu glumca prethodne večeri, zahvaljujući glasovima publike, poneo glumac Dimitrije Mita Ilić.

Foto: Nenad Matović

Nakon prikazivanja svečane premijere filma „Duplikat“, pred nišku publiku izašla je i poklonila se ekipa filma: reditelj Marko Glušič, scenarista, izvršni producent i glumac Boris Lukman, izvršni producent i glumac Đorđe Kreća, izvršni producent i glumac Petar Arsić, kao i glumci Anastasija Knežević i Dimitrije Mita Ilić.

Foto: Nenad Matović

U nastavku takmičarske večeri održana je premijera komedije „Sportsko srce“ u režiji Milana Karadžića, po scenariju Đorđa Milosavljevića.

Foto: Nenad Matović

U bioskopu „Vilin Grad“ održane su premijerne projekcije takmičarskih ostvarenja „The Dreamed Adventure“ rediteljke Valeske Grisebach i „Too Many Beasts“ rediteljke Sarah Arnold.

Foto: Nenad Matović

Filmski maraton na Tvrđavi tradicijski je zaokružen u ponoć projekcijom istorijskog, remasterizovanog filma „Marš na Drinu“ reditelja Živorada Mitrovića.

Foto: Nenad Matović

Podsećamo, Međunarodni filmski festival Niš završava se večeras svečanom dodelom nagrada za najbolja glumačka ostvarenja, na Letnjoj pozornici u Tvrđavi.

Foto: Nenad Matović

Pokrovitelji festivala: Grad Niš i Ministarstvo kulture Republike Srbije

Organizator festivala: Niški Kulturni centar

Generalni sponzor festivala: Telekom Srbija

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