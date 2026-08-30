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Nacionalni festival filma i televizije - NAFFIT 2026biće održan od 3. do 6. septembra na Zlatiboru, uz četiri dana projekcija, razgovora, susreta i festivalskih programa posvećenih domaćoj kinematografiji, televiziji i stvaraocima koji su obeležili srpsku audio-vizuelnu scenu. Festival je zamišljen kao godišnje mesto susreta i vrednovanja najznačajnijih ostvarenja nastalih u srpskom filmu i televiziji između dva izdanja.

Foto: NAFFIT promo

- NAFFIT treba da bude mesto na kom se jednom godišnje okupi cela naša filmska i televizijska industrija i vrednuje ono što je u prethodnoj godini urađeno. Važno je da prepoznamo svakog čoveka koji učestvuje u nastanku jednog filma ili serije, jer bez svih tih profesija nema ni dela koje publika vidi - izjavio je reditelj i jedan od osnivača festivala Predrag Gaga Antonijević.

Izbor Zlatibora kao mesta održavanja festivala daje mu i širi kulturni i turistički značaj, pretvarajući jednu od najznačajnijih turističkih destinacija u Srbiji u mesto susreta filmskih i televizijskih stvaralaca, publike i gostiju festivala. Reditelj je pred novo izdanje gostovao na televiziji Golija, gde je govorio o stanju u kinematografije i novom ostvarenju "Sretenje".

- Odnos prema filmovima s nacionalnom tematikom značajno se promenio dolaskom predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vlast i autori koji žele da se bave temama od nacionalnog značaja dobili mogućnost da svoje ideje realizuju. Do tada nismo smeli da dignemo glas. Ništa što je imalo nacionalni predznak ili tematiku nije moglo da bude prihvaćeno i valorizovano - rekao je Antonijević.

Pogledajte fotografije sa snimanja filma "Sretenje"

1/13 Vidi galeriju Kurir na snimanju filma Sretenje Foto: Fabrika Fotografa, Teodor Milošević, Kurir

On je naveo da su u periodu nakon pada Slobodana Miloševića, ali i tokom njegove vlasti, kako je ocenio, bili podsticani sadržaji koji su se kritički odnosili prema srpskom društvu.

- Samo je stimulisano ono posipanje pepela, kada Srbi sami pljuju sebe, posipaju se pepelom, kada maltretiraju Albance, druge manjine, LGBT populaciju i tako dalje. To je onda došlo dotle da su samo takvi filmovi počeli da se prave - rekao je Antonijević.

Naveo je da je dolaskom Vučića na vlast došlo do jednog zaokreta, koji, kako je ocenio, nije u potpunosti promenio odnos prema filmovima različitih tematika, ali je omogućio i autorima koji žele da se bave nacionalnim temama da dobiju priliku.

Foto: Ministarstvo Kulture



- I dalje Zapad forsira ove druge teme, ali bar smo mi, neki, dobili glas, mi koji bismo hteli da snimimo neke filmove na nacionalne teme, da nešto uradimo što je u nacionalnom smislu važno - rekao je reditelj s holivudskog adresom.

Antonijević je istakao da je za realizaciju filmova neophodna finansijska podrška države, jer je, za razliku od književnosti, film izuzetno skupa produkcija.

- Za razliku od romana, koji možeš sam da napišeš kod kuće, film je skupa zabava i država mora da sufinansira film. Ne možeš da praviš to bez pomoći države - rekao je Antonijević i dodao da danas postoji mogućnost da se takvi projekti realizuju.

On je naveo i da filmovi drugačijih ideoloških i tematskih opredeljenja i dalje dobijaju sredstva i postoje, ali je kao najvažnije izdvojio to što, kako je rekao, "bar nas niko ne brani".

Antonijević je nedavno završio snimanje filma "Sretenje", istorijskog spektakla posvećenog vođi Prvog srpskog ustanka Karađorđu i knezu Milošu Obrenoviću, dvema ključnim ličnostima srpske istorije 19. veka.

Zagrevanje za festival: Koncert Virtuoza i Bojana Suđića

U susret zvaničnom početku festivala, večeras na Kraljevom trgu biće održan koncert ansambla Virtuozi pod upravom maestra Bojana Suđića, uz direktan televizijski prenos na RTS. Pretfestivalski program nastavlja se od 31. avgusta do 2. septembra projekcijama filmova u Kulturnom centru Zlatibor, Novoj Varoši i Priboju, dok će se projekcije serija održavati u Domu kulture Čajetina.

Foto: Damir Dervišagić



Ovogodišnji program festivala otvara se 3. septembra svečanom ceremonijom i dodelom priznanja za životno delo. Dan kasnije, u okviru Susreta nacionalnih kinematografija, domaći i strani autori videće izložbu "Pavle Vuisić - sto godina od rođenja", a veliko finale biće poslednjeg dana, kad će biti uručene nagrade.