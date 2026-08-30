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Premijerno izdanje Brunch u parku počelo je juče u Donjem gradu Kalemegdana, a prvi festivalski dan otvorili su Darko Rundek i Novosadski Big Bend, koji su od 18.30 časova nastupili na glavnoj festivalskoj bini. Koncert pod dirigentskom palicom maestra Ivana Ilića bio je jedan od centralnih trenutaka prvog dana festivala, koji je publici doneo potpuno drugačiji format uživanja u muzici – u dnevnom ambijentu Donjeg grada, uz mogućnost sedenja, druženja i boravka u festivalskom prostoru tokom čitavog dana.

Foto: Luka Jovanović LCF Media

Prvi dan Brunch u parku obeležili su i koncerti Zostera i Kande, Kodže i Nebojše, dok su paralelno sa muzičkim programom posetioci mogli da istražuju šest festivalskih zona, gastronomske sadržaje i različite programe namenjene publici različitih generacija.

Foto: Luka Jovanović LCF Media

Koncept Brunch-a u parku zamišljen je tako da koncert nije jedini razlog dolaska na festival – publika tokom dana može da bira između muzike, gastronomije, umetnosti, kreativnih sadržaja, dnevnih žurki, porodičnog programa ili jednostavno piknika na travi. Više hiljada sedećih mesta, tri food court-a i šest različitih zona omogućavaju posetiocima da festival dožive onako kako oni žele.

Foto: Luka Jovanović LCF Media

Drugi i završni festivalski dan održava se danas, u nedelju, 30. avgusta, od 12 do 23 časa, a program na glavnoj bini počinje od ranog popodneva. Centralni deo današnjeg programa obeležiće Mostar Sevdah Reunion, koji na Brunch u parku donosi svoj prepoznatljivi spoj sevdaha, bluesa i balkanske muzičke tradicije. Nakon njih, na Main Stage stiže S.A.R.S., koji će upravo na Brunchu u parku obeležiti 20 godina karijere, dok će ovogodišnje premijerno izdanje festivala zatvoriti Marko Louis. Na Main Stage-u program počinje u 14 časova nastupom sastava Polsky, nakon čega sledi Markotik i Janne

Foto: Luka Jovanović LCF Media

I danas će posetiocima biti dostupne sve festivalske zone. Art & Mix District donosi dnevni DJ program, dok je My Family zona od 12 do 17 časova rezervisana za decu i porodice, uz predstave, koncerte, radionice, naučne eksperimente, sportske i kreativne sadržaje, kao i druženje sa životinjama.

Foto: Luka Jovanović LCF Media

Karte za drugi festivalski dan i dalje su u prodaji u ograničenom kontigentu putem platforme Tickets.rs, kao i na dva festivalska prodajna mesta na samom ulazu u festival – kod Vidin kapije i kod Kapije Karla VII.

1/28 Vidi galeriju Brunch u parku Foto: Luka Jovanović LCF Media