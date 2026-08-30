Slušaj vest

Publika FEST-a imaće priliku premijerno da pogleda delo ovog velikog umetnika u Plavoj dvorani Sava centra.

Ostvarenje "Zlatni rez 42 (Djeca Kozare)" u produkciji TS Media, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986, opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. godine.

Foto: Glorija Bobinac

Usred raspada Jugoslavije 1941. godine, pod pokroviteljstvom nacističke Nemačke, hrvatski nacistički režim osniva Nezavisnu Državu Hrvatsku u kojoj osniva Jasenovac - logor smrti, mesto u kojem muškarci, žene i deca bivaju ubijani licem u lice sa svojim dželatima. Kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca, reditelj Lordan Zafranović istražuje anatomiju zla. Srbi, Jevreji, Romi i hrvatski antifašisti stradaju od ruku osmorice ustaških ubica. Jedan od njih nakratko se pobuni, ali i sam postaje žrtva zla kojem služi.

Kako bi se što verodostojnije prikazali događaji iz leta 1942. godine, za potrebe ovog filma izgrađena je kompleksna scenografija na više lokaciji u Srbiji. Scenografiju je osmislio Milenko Jeremić, legenda domaće scenografije, koji je sa Zafranovićem već sarađivao na filmu „Okupacija u 26 slika“. Autorsku i glumačku ekipu, predvođenu Zafranovićem, čini više od 100 glumaca i preko 60 profesionalaca iz celog regiona.

Lordan Zafranović Foto: Andrija Popović

Zafranović je dobitnik nagrade “Beogradski pobednik” 51. FEST-a za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Preuzimajući "Beogradskog pobednika" reditelj Zafranović je tada naglasio:

“Ovaj festival je jedna velika svečanost filma i zato je naša odgovornost kao stvaralaca ogromna, zato pravimo filmove, za vas koji ste naša publika i niste nikad prestali biti. Zato je ova nagrada draga i nadam se da nije poslednja”, rekao je tada Zafranović dodavši da se nada da će se na FEST vratiti sa novim filmom, što će se sada i desiti.

Lordan Zafranović (1944) je jedan od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora koji je nedavno obeležio 60 godina karijere. Proveo je prve godine života sa majkom i starijim bratom u izbeglištvu, u El Šatu na Sinaju. Diplomirao je filmsku režiju na FAMU u Pragu 1971. godine, u klasi Elmara Klosa. Njegov najpoznatiji igrani film, "Okupacija u 26 slika“, prikazan je u takmičarskom programu Kanskog filmskog festivala 1979. godine.Smatra se jednim od najvećih majstora jugoslovenskog filma. Čitav svoj život posvetio je istraživanju sveta filmske umetnosti i do sada je snimio ukupno oko 80 filmova.

53. Međunarodni filmski festival FEST održava se od 2. do 11. oktobra 2026, posle 6 godina ponovo u Sava centru i u drugim salama širom Beograda.

Video: Lordan Zafranović otkrio detalje o svom novom filmu o Jasenovcu