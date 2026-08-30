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Niški filmski festival počeo je subotu u parku pored spomenika Šabanu Bajramoviću, a prvo veče donelo je kišu, kašnjenje programa od gotovo sat vremena i uručenje najznačajnijeg glumačkog priznanja omiljenoj i priznatoj glumici Tanji Bošković. Petar Benčina, predsednik Udruženja filmskih glumaca Srbije, predao je nagradu za životno delo "Pavle Vuisić" Boškovićevoj, koja je emotivno reagovala na aplauz kolega i publike.

Skromna

- Nisam ovo zaslužila, ja sam najveće nagrade već dobila time što sam igrala s Pavlom Vuisićem, Gagom, Milenom, Borom, Batom... To su moji ordeni, to je najviše što može da se dobije u ovom poslu. Tako dobijete prijatelje koji, i kad odu sa ovog sveta, ostaju u vašoj duši. Vama hvala, niste se promenili. I dalje pod kišobranima možete da gledate film - izjavila je Tanja Bošković nakon uručenja priznanja.

Foto: Andrèj Velickovic/ATAIMAGES



Odluku je doneo žiri u sastavu Anica Dobra, Mirjana Karanović i Svetozar Cvetković, koji je u obrazloženju istakao da je Tanja Bošković tokom više od pola veka karijere izgradila opus koji je odavno postao deo zajedničkog sećanja.



- Više od pola veka Tanja Bošković svojim darom i radom potvrđuje da je velika gluma ne samo umeće već način da vreme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Zato je njeno ime jedan od zaštitnih znakova domaće kinematografije - navodi se u obrazloženju žirija.

Govor pre laureata održao je Petar Benčina.

- Ponosan sam što ste smogli snage, našli umeća i ljubavi da se večeras sretnemo u Nišu u slavu filma. Sada, kada vas vidim ovde, znam da je najmanje što sam mogao da učinim bilo da poklonim jedno svoje leto očuvanju tradicije i značaja ovih 60. Filmskih susreta - poručio je Benčina.

Foto: Andrèj Velickovic/ATAIMAGES



Ove godine se navršava pola veka od izlaska filma "Više od igre", što je iskorišćeno kao slogan Niškog filmskog festivala. Pavle Vuisić, jedan od njegovih protagonista, večiti je uzor i inspiracija njegovim kolegama koje danas odgovorno nastavljaju da neguju domaće dramsko stvaralaštvo. Crvenim tepihom je od 120 glumaca, najavljenih u saopštenjima za medije i izjavama Petra Benčine, prošlo tek dvadesetak. Predstavljeni su i članovi žirija ovogodišnjeg festivala koji će dodeliti nagrade u kategorijama za najbolji film, kao i mnoga glumačka i specijalna priznanja, a tog odgovornog zadatka su se prihvatile Paulina Manov, Ivana Vuković i Katarina Žutić.

Ko je došao



Crvenim tepihom su prošetale zvezde poput Borisa Isakovića, Jasne Đuričić, Branislava Trifunovića, Aleksandra Srećkovića Kubure, Gordana Kičića, Lazara Tasića i Milene Predić. Nakon otvaranja publika je imala prilike da vidi film "Oče naš".

Foto: Andrèj Velickovic/ATAIMAGES



Reakcija na govor Petra Benčine: Filmskih susreta nema bez obe strane

Glumac Petar Benčina obratio se publici na otvaranju Niškog filmskog festivala rekavši da joj "predaje 60. Filmske susrete", čime je ponovo otvoreno pitanje ko ima pravo da raspolaže imenom, tradicijom i kontinuitetom festivala koji je gotovo šest decenija jedan od simbola Niša, poručuju iz Niškog kulturnog centra. Filmski susreti nisu nastali ove godine, niti su vlasništvo jednog glumca, udruženja ili organizatora. Decenijama su građeni u Nišu, pred niškom publikom i na niškoj Tvrđavi, uz zajedničko učešće oba osnivača, Kulturnog centra Niš i udruženja filmskih glumaca.

Foto: Andrèj Velickovic/ATAIMAGES

Upravo zato se postavlja pitanje: može li jedan suosnivač bez dogovora s drugim samostalno proglasiti svoju manifestaciju jubilarnim 60. Filmskim susretima? Ako osnivački akti predviđaju zajedničko odlučivanje Grada Niša i Udruženja filmskih glumaca Srbije, onda se kontinuitet manifestacije ne može uspostaviti jednostranom odlukom niti jednom rečenicom izgovorenom s bine. Posebno snažno odjekuje poruka o "predavanju" festivala publici. Jer Filmske susrete Nišlijama niko ne mora da predaje. Oni su već decenijama deo kulturnog identiteta ovog grada, njegove Tvrđave i generacija publike koja ih je stvarala zajedno s glumcima. Zato ovo nije samo pitanje naziva. To je pitanje ko ima pravo da govori u ime tradicije duge 59 godina. Filmski susreti pripadaju Nišu, njegovoj publici i tradiciji koja se ne može jednostrano prisvojiti.

Bonus video: Kako je bilo na otvaranju Niškog festivala