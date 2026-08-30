Svečano zatvoren Međunarodni filmski festival Iron Gate u Kladovu
U prepunoj bioskopskoj sali Centra za kulturu Kladovo, sinoć je svečano zatvoren prvi zvanični Iron Gate International Film Festival (IGIFF), koji je projekcijama domaćih i stranih filmova od 26. avgusta okupio međunarodne filmske profesionalce, kao i domaće i strane ljubitelje sedme umetnosti. Za završnicu festivala prikazan je domaći film Yugo Florida, debitantski dugometražni film reditelja Vladimira Tagića.
Festival je zatvorio Darko Perić, glumac rodom iz Kladova, koji je međunarodnu slavu stekao ulogama u hit serijama i filmovima sa različitih govornih područja, a čije je poslednje ostvarenje Greta i istinite bajke, italijanskog reditelja Berarda Kabronija, ranije istog dana imao svoju srpsku premijeru upravo na festivalu u Kladovu.
Pored filma, posetioci su na zatvaranju imali priliku da pogledaju rezultate radionice IGIFF LAB, namenjene mladima, koji su uz gostujuće filmske profesionalce režirali i snimili po minut završnice svog zamišljenog filmskog dela.
Nakon selekcije, najbolji rad će učestvovati u selekciji filmske radionice na partnerskom Međunarodnom filmskom festivalu u Transilvaniji, koji se svakog leta organizuje u Klužu u Rumuniji.