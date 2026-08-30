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U prepunoj bioskopskoj sali Centra za kulturu Kladovo, sinoć je svečano zatvoren prvi zvanični Iron Gate International Film Festival (IGIFF), koji je projekcijama domaćih i stranih filmova od 26. avgusta okupio međunarodne filmske profesionalce, kao i domaće i strane ljubitelje sedme umetnosti. Za završnicu festivala prikazan je domaći film Yugo Florida, debitantski dugometražni film reditelja Vladimira Tagića.

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Foto: Iron Gate International Film Festival

Festival je zatvorio Darko Perić, glumac rodom iz Kladova, koji je međunarodnu slavu stekao ulogama u hit serijama i filmovima sa različitih govornih područja, a čije je poslednje ostvarenje Greta i istinite bajke, italijanskog reditelja Berarda Kabronija, ranije istog dana imao svoju srpsku premijeru upravo na festivalu u Kladovu.

Iron Gate International film festival
Foto: Iron Gate International Film Festival



Pored filma, posetioci su na zatvaranju imali priliku da pogledaju rezultate radionice IGIFF LAB, namenjene mladima, koji su uz gostujuće filmske profesionalce režirali i snimili po minut završnice svog zamišljenog filmskog dela.

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Foto: Iron Gate International Film Festival

Nakon selekcije, najbolji rad će učestvovati u selekciji filmske radionice na partnerskom Međunarodnom filmskom festivalu u Transilvaniji, koji se svakog leta organizuje u Klužu u Rumuniji.

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Međunarodni filmski festival u Nišu Izvor: Kurir