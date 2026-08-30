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Radoš Bajić ostvario je dvostruki trijumf na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu osvojivši prestižni Gran pri „Zlatni Naissus”, kao i nagradu žirija novinara za najboljeg glumca. Pored Bajića, među glavnim laureatima festivala našli su se Dimitrije Mita Ilić i Gala Videnović.

- Dragi prijatelji, nažalost, zbog ranije dogovorenih neodložnih obaveza, večeras neću biti sa vama, nadam se, kao i na svečanom otvaranju, u prepunoj Niškoj tvrđavi.

Foto: Contarst studios



Zahvaljujem se direkciji festivala na divnom gostoprimstvu. Veliko hvala novinarskom žiriju koji mi je dodelio svoju nagradu, a posebna moja zahvalnost mojim dragim kolegama, glumcima koji su bili članovi stručnog žirija, na dodeli tako vredne i značajne nagrade.

Verujem da će sledeće godine ovaj festival biti još svetliji, još uspešniji, još bolji, i verujem da će umetnost pobediti. Sve vas pozdravlja i voli vaš Radoš Bajić - poručio je glumac u video poruci.

Foto: Nenad Matović

Glavni žiri koji su činili Snežana Savić, Milenko Pavlov, Slobodan Ćustić, Milan Bosiljčić i Ana Sakić, nagradu Konstantinov pečat – Hristov monogram za glavnu mušku ulogu dodelio je Dimitriju Miti Iliću, dok je priznanje Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu pripalo Gali Videnović.

Foto: Nenad Matović

Novinarski žiri, u čijem su sastavu bili Violeta Milićević, Ljubomir Radanov i Aleksandar Gajović, svoje još dve nagrade dodelio je za najbolju žensku ulogu Seidi Harli za ulogu Sejge u filmu "Nightborn", a epizodu Ljiljani Stjepanović za ulogu Mare u filmu "Božićna avantura". Poslednje večeri prikazan je film "Motka", a program je zatvoren posle ponoći projekcijom "Otpisanih".