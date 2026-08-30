Miloš Žutić hteo je da se otruje zbog legendarne pevačice: "Hteo je da se ubije kada je čuo da sam se udala, a otac mi je zbog sramote lupio šamar"
Glumac Miloš Žutić proslavio se već krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina ulogom u kultnom filmu "Ljubav i moda" (1960), nakon čega je usledila impresivna karijera sa više od stotinu uloga na filmu, televiziji i u pozorištu, gde je dominirao kao prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Uspešan i šarmantan bio je magnet za žene. Kako se celim bićem predavao glumi, tako je i ženama koje je voleo. Legendarna pevačica Olivera Katarina, a koja je preminula jula ove godine, svojevremeno je otkrila detalje njene fatalne ljubavi sa legendarnim glumcem.
Olivera Katarina u svojoj biografiji "Aristokratsko stopalo" pisala je kako je Žutić je godinama patio za njom, a kada je čuo da se udala probao je da se otruje.
Olivera Katarina lepotom je opčinila glumca:
Uplašena i opterećena osećajem krivice, pobegla je od supruga, Vuka Vuča, i vratila se roditeljima. Međutim, tamo nije pronašla utočište.
"Poželela sam da što pre pobegnem, ali u tom trenutku zazvonio je telefon. Bio je to moj otac koji je s druge strane žice urlao i pretio da će me se odreći jer sam izazvala tragediju. Naime, Miloš Žutić, inače godinama zaljubljen u mene, pokušao je da se otruje kada je čuo da sam se udala, a otac je tvrdio da će me ubiti ako mu se nešto desi. Osetila sam se krivom, zgrabila kaput i pobegla, ali takav osećaj slobode više nikada nisam doživela. Otišla sam kući, a otac mi je, čim me je ugledao, lupio šamar rekavši da sam obrukala kuću Petrovića i kako mi tu više nije mesto. Našla sam se na ulici i krenula ka Narodnom pozorištu, gde me je našao Vuk, očajan i osramoćen što mu je mlada pobegla. Nisam imala kud, pa sam mu se postiđena vratila“, otkrila je u autobiografiji.
(Kurir.rs/Mondo)