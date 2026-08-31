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Predfestivalski program Nacionalnog festivala filma i televizije - NAFFIT 2026 u nedelju je obeležio koncert ansambla „Virtuozi“ pod upravom maestra Bojana Suđića na Kraljevom trgu na Zlatiboru. Publika je imala priliku da čuje i delove partiture Milenka Živkovića za film „Golgota Srbije“, nastale 1939. godine, koju je Suđić pronašao i priredio za izvođenje.

Bojan Suđić Foto: Božidar Živanović

Program je obuhvatio i stručni simpozijum „Među pokretnim slikama“, posvećen Stanislavu Krakovu, reditelju, piscu i jednoj od važnih ličnosti istorije srpske kinematografije. Kroz izlaganja i razgovor, učesnici su se osvrnuli na njegov umetnički rad i značaj za razvoj domaćeg filma.

„Važno je da uz nove filmove, serije i festivalski život sačuvamo i vezu sa ljudima koji su postavljali temelje naše kinematografije. Krakov i Živković su deo te istorije i važno je da njihov rad ponovo bude vidljiv“, izjavio je Milutin Petrović, član Upravnog odbora NAFFIT-a.

Bojan Suđić Foto: Božidar Živanović

Predfestivalski program NAFFIT-a nastavlja se od danas do 2. septembra projekcijama filmova u Kulturnom centru Zlatibor, Novoj Varoši i Priboju, dok će se projekcije serija održavati u Domu kulture Čajetina.

Zvanični program NAFFIT-a 2026 počinje 3. septembra i traje do 6. septembra na Zlatiboru. Tokom četiri festivalska dana slede projekcije, razgovori, susreti domaćih i stranih autora i dodela festivalskih priznanja, uključujući Priznanje za životno delo. Program će biti zaokružen celinom „Vek srpskog filma“, posvećenom istoriji i razvoju domaće kinematografije.

Foto: Božidar Živanović

Festival se realizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Zlatibor.

(Kurir.rs)

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