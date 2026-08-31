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Slobodan Šnajder, jedan od najznačajnijih pisaca sa prostora nekadašnje Jugoslavije, preminuo je 30. avgusta u 79. godini života. Vest o njegovoj smrti objavila je porodica, a iza njega ostaje delo koje se teško može zatvoriti u granice jedne države, jezika ili književne tradicije, baš kao što se ni sam Šnajder tokom više od pola veka stvaralaštva nije mirio sa jednostavnim odgovorima, pripadnostima i unapred zadatim okvirima.

Bio je dramski pisac, romanopisac, esejista, publicista i neumorni polemičar, autor koji je istoriju uporno vraćao pred čitaoca ne kao završenu priču iz udžbenika, već kao živu silu koja oblikuje pojedinca, njegove izbore, krivice, strahove i identitete. Njegove drame igrane su širom Evrope, dok su romani poslednjih godina doneli njegovom delu novu publiku i potvrdili mesto koje je odavno imao u regionalnoj književnosti.

Od „Hrvatskog Fausta“ do velikih evropskih romana

Slobodan Šnajder, Vesna Goldsvordi i Bora Babić (direktorka i glavna urednica Akademske knjige) Foto: Promo/Akademska Knjiga

Šnajder je rođen 8. jula 1948. godine u Zagrebu, gde je na Filozofskom fakultetu diplomirao filozofiju i anglistiku. Bio je jedan od pokretača pozorišnog časopisa „Prolog“, koji je godinama i uređivao, a književne tekstove počeo je da objavljuje još šezdesetih godina prošlog veka.

Poslednja knjiga stići će bez njega

Posebno emotivan oproštaj stigao je iz novosadske Akademske knjige, izdavačke kuće sa kojom je Šnajdera poslednjih godina povezivao odnos mnogo prisniji od uobičajene saradnje pisca i izdavača.

Akademska knjiga objavila je njegova dela, dok je u trenutku smrti u pripremi ostao novi roman „Mara Leib“. Ta knjiga će uskoro stići pred čitaoce, ali će njeno objavljivanje sada imati sasvim drugačije značenje – biće to prvi susret izdavača sa novim Šnajderovim delom bez njega.

Ostaju „Hrvatski Faust“, „Doba mjedi“, „Anđeo nestajanja“, desetine drama, eseja i tekstova, a uskoro će im se pridružiti i „Mara Leib“.

Video: In memoriam Zdravko Šotra