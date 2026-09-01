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Spisateljica, novinarka i nekadašnja televizijska voditeljka Jelena Bačić Alimpićotkrila je da je svojevremeno odbila saradnju sa jednom hrvatskom izdavačkom kućom jer nije želela da pristane na promenu jezika na kojem je napisala svoju knjigu.Izdavač je, kako je ispričala, želeo da njeno delo za hrvatsko tržište bude prilagođeno sa ekavice na ijekavicu. Za Jelenu, međutim, to nije bilo samo tehničko pitanje niti uobičajena izdavačka intervencija, već granica preko koje nije želela da pređe.

Jelena Bačić Alimpić Foto: Laguna

O tom iskustvu govorila je gostujući u emisiji „Kulturno“ na Tanjugu, osvrćući se na principe kojih se držala tokom višedecenijske karijere, ali i na lekcije koje je još u detinjstvu ponela iz porodičnog doma.

„Puno je poštenih ljudi, ali malo časnih“

Govoreći o vrednostima koje su je oblikovale, Jelena se prisetila rečenice koju je njen otac često ponavljao njoj i njenom bratu Petru.

„Ispunila sam ono što je tata uvek govorio Petru i meni: ‘Puno je poštenih ljudi, ali malo časnih’“, rekla je.

Pogledajte u galeriji njen mali kutak raja na Fruškoj Gori:

1/7 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić - Vikendica Fruška gora Foto: printscreen/instagram/jelena_bacic_alimpic

Upravo je čuvanje sopstvenih uverenja, kako je objasnila, bilo nešto od čega tokom karijere nije želela da odustane, čak ni onda kada bi kompromis možda doneo poslovnu korist.

„Danas nije lako biti dobar čovek. Nikada se nisam bavila manipulacijama, lažima, kalkulacijama, podmetanjima niti konkurencijom, nisam tašta… Ali sačuvala sam svoj integritet“, poručila je.

Kada je govorila o tome šta za nju konkretno znači sačuvati integritet, prisetila se upravo ponude koja je svojevremeno stigla iz Hrvatske.

Nije pristala da knjiga sa ekavice bude prilagođena na ijekavicu

Jelena Bačić Alimpić Foto: Laguna

Hrvatska izdavačka kuća bila je zainteresovana za objavljivanje njenog dela, ali pod uslovom da tekst bude jezički prilagođen tamošnjem tržištu.

Jelena na takav predlog nije pristala.

„A kad kažem da sam sačuvala integritet, mislim na to da nisam dopustila hrvatskoj izdavačkoj kući da me prevede na ijekavicu“, ispričala je.

Za nju nije bilo razloga da ekavica bude prepreka čitaocima u Hrvatskoj, naročito zato što se književna dela autora iz regiona godinama čitaju bez takvih intervencija.

Kao primer navela je Vedranu Rudan.

Foto: ATAIMAGES

„Ako mi čitamo Vedranu Rudan koja piše na ijekavici, zašto i vi ne možete čitati ekavicu?“, upitala je.

„Zašto ne biste izdali knjigu onako kako je napisana?“

Bačić Alimpić podsetila je i da su njene knjige objavljene na latinici, pismu koje joj je, kako je ispričala, blisko još od detinjstva provedenog u Vojvodini.

Upravo zbog toga nije videla razlog da njen tekst za hrvatsku publiku prolazi dodatno jezičko prilagođavanje.

„Zašto ne biste otkupili prava i izdali knjigu onako kako je napisana, na ekavici?“, prisetila se razgovora sa izdavačem.

Foto: Laguna

Međutim, druga strana nije želela da odustane od svog uslova.

„Rekli su: ‘Ne, mi moramo prevesti na ijekavicu.’ Odgovorila sam: ‘Oprostite, ali onda nećete dobiti autorska prava. Od mene ne’“, zaključila je Jelena Bačić Alimpić.

Video: Jelena Bačić Alimpić gost Realne priče