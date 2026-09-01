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Predstava "Prljave ruke", u produkciji Centra za kulturu Tivat, ostvarila je veliki uspeh na 21. Festivalu mediteranskog teatra Purgatorije 2026, osvojivši najznačajnija priznanja festivala. Posebno priznanje pripalo je reditelju Jugu Radivojeviću, kome je jednoglasnom odlukom žirija dodeljena Nagrada za najbolju režiju "Jagoš Marković". "Prljave ruke" proglašene su najboljom predstavom festivala. Predstava je pobedila u izuzetno jakoj konkurenciji sjajnih teatara iz regiona, a nagrađeni su i Miloš Biković za najbolju mušku i Lara Dragović za najbolju žensku ulogu.

Jagoš Marković Foto: Dragana Udovičić



Nagrada „Jagoš Marković“ Jugu Radivojeviću predstavlja posebno priznanje za rediteljski koncept predstave koja Sartrov klasik postavlja pred savremenog gledaoca oslanjajući se pre svega na snagu teksta, glumca i neposrednog pozorišnog čina.

U obrazloženju nagrade za najbolju režiju navodi se:



„Jug Radivojević potpisuje hrabru i promišljenu režiju koja pozorišni izraz svodi na njegovu suštinu, stavljajući u prvi plan tekst i glumca. Lišena scenografije, kostima, rekvizite i efekata, predstava otvara prostor za precizno slušanje, razumevanje i neposredan susret sa dramskim tekstom. Nenametljivim i doslednim rediteljskim postupkom, uz veštu adaptaciju, Radivojević gradi scensko polje u kojem misao dobija punu snagu i postaje jedan od ključnih nosilaca predstave. Ovakav pristup teatru zahteva veliku umetničku hrabrost i poverenje u njegove osnovne elemente – reč, glumca i živu razmenu sa publikom.”

Jug Radivojević Foto: Nemanja Nikolić



Jug Radivojević ističe kolimo mu znači ova nagrada:

„Hvala žiriju koji je smatrao da sam dostojan nagrade koja nosi ime mog velikog prijatelja i jednog od najvećih reditelja u novijoj istoriji teatara regiona, a hvala i mojoj glumačkoj i producentskoj ekipi koji su do kraja verovali u naš neobican koncept. Upravo su posebna rediteljska čitanja obeležila Jagoševu karijeru i ako sam se ovim postupkom približio njegovoj poetici to je onda za mene veliki znak. Osećanja su pomešana. Nakon petogodisnje pauze u režiji, sa jedne strane sreća zbog dobijene tako značajne nagrade, a sa druge neprolazna tuga što nas je Jagos tako iznenada napustio. Ova velika nagrada njegovog imena ima poseban značaj za moj profesionalni i lični put.”



Predstava je nastala prema čuvenoj političkoj drami Žan-Pola Sartra, napisanoj 1948. godine, koja kroz sukob političke ideologije i lične etike postavlja pitanja slobode, odgovornosti i granice do koje je čovek spreman da ide zarad svojih uverenja. U središtu drame nalazi se sukob „čiste“ misli i „prljave“ akcije, odnosno pitanje da li je moguće ostati moralno čist, a istovremeno delovati i menjati svet. Radivojevićeva postavka donosi savremeno čitanje ovih političkih i egzistencijalnih tema.

Miloš Biković nagrađen je za ulogu Oderera. Žiri je posebno istakao preciznost i verodostojnost njegove interpretacije, snažan intenzitet glumačke igre, životnost lika i sposobnost da njegov unutrašnji konflikt učini vidljivim bez suvišne ekspresije.

Lara Dragović dobila je nagradu za najbolju žensku ulogu za Džesiku u „Prljavim rukama“. U obrazloženju je istaknut njen veliki dar, širok glumački dijapazon, istinski talenat i posvećenost u građenju zahtevnih likova.

Predstava "Prljave ruke"

1/18 Vidi galeriju Predstava Prljave ruke Foto: Duško Miljanić



Režiju, adaptaciju i rešenje scenskog prostora za „Prljave ruke“ potpisuje Jug Radivojević, asistent reditelja i autor scenskog pokreta je Igor Damnjanović, dok je za scenski govor zadužena Dubravka Drakić. U predstavi igraju Miloš Biković, Lazar Đurđević, Lara Dragović, Maša Labudović, Dušan Kovačević, Jelica Vukčević, Pavle Bogojević i Igor Damnjanović.

Predstava je premijerno izvedena 1. jula u Tivtu, kada je njome svečano otvoreno 21. izdanje Purgatorija, a tokom leta gostovala je i na drugim regionalnim festivalima, uključujući Barski ljetopis i RUTA festival na Brionima.

Beogradska publika biće u prilici da nagrađene „Prljave ruke“ pogleda 2. decembra u Beogradskom dramskom pozorištu, u okviru festivala RUTA.

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