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Od „Painkiller“ do „Sultans of Swing“ - Ušće je proteklog vikenda nosilo titulu rokenrol centra regiona, zahvaljujući dvema velikim koncertnim večerima, u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a. Dve različite epohe i dve potpuno suprotne estetike roka spojile su se na istoj bini, dajući beogradskoj publici vikend o kome će se još dugo pričati.

Foto: Skymusic production

Petak uveče pripadao je britanskim metal ikonama Judas Priest, koji su od prvog minuta preuzeli potpunu kontrolu nad masom. Otvarajući nastup uz žestoku „You've Got Another Thing Comin'“, bend je nametnuo silovit tempo bez prostora za predah. Rob Halford i ekipa demonstrirali su sviračku preciznost i energiju kakva se retko viđa, dokazujući zašto i dalje drže sam vrh svetske teške scene. Izvođenje klasika „Painkiller“ pretvorilo je prostor ispred bine u potpunu eksploziju energije i kolektivni trans, a sam kraj doneo je nesvakidašnji emotivni naboj — bend je ispraćen uz zvuke Queenove „We Are the Champions“, dok je publika nastavila horski da peva i nakon što su se reflektori ugasili.

Foto: Skymusic production

Subotnji termin doneo je stilski preokret kroz sofisticirani, ali ništa manje upečatljiv zvuk projekta Dire Straits Legacy. Umesto sirove metal snage, prostorom su zavladali vrhunska virtuoznost, prepoznatljivi gitarski tonovi i elegancija koja je od prve note osvojila prisutne. Izvođenje bezvremenskog hita „Sultans of Swing“ poslužilo je kao kruna večeri, pokrenuvši masovnu reakciju u kojoj je celo Ušće ujedinjeno pevalo svaki stih.

Foto: Skymusic production

Ovaj dvodnevni rokenrol maraton potvrdio je neprolaznu snagu bezvremenskih rok hitova u živom izvođenju i još jednom postavio Beograd na sam vrh regionalne koncertne mape.

Foto: Skymusic production