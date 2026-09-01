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Film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare" reditelja Lordana Zafranovića će 2. oktobra zvanično otvoriti Fest u Sava centru. Ostvarenje nastalo u produkciji "TS Medija", po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986, opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. godine.

Foto: Glorija Bobinac



Usred raspada Jugoslavije 1941, pod pokroviteljstvom nacističke Nemačke, hrvatski nacistički režim osniva Nezavisnu Državu Hrvatsku, u kojoj osniva Jasenovac - logor smrti, mesto u kojem muškarci, žene i deca bivaju ubijani dok gledaju u lice svojim dželatima. Kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca reditelj Lordan Zafranović istražuje anatomiju zla. Srbi, Jevreji, Romi i hrvatski antifašisti stradaju od ruke osmorice ustaških ubica. Deo ekipe je Eva Ras, koja za Kurir otkriva da se tokom snimanja odvijala prava drama iza kamera.U ekskluzivnoj ispovesti za Kurir, bez dlake na jeziku, glumica iznosi šokantne detalje sa seta - od neljudskih uslova rada, preko fizičkog nasrtaja mlađih kolega, do otkaza koji joj je usred snimanja uručen, pa voljom reditelja poništen.

Foto: Marina Ilić



- Samo genijalni Zafranović može da se seti ovakvih scena i da mene skine u 85. godini. Onoliko mladih ljudi okolo, a ima i jedna baba. Snimali smo scenu sa šesnaest obešenih, tri dana smo radili na tome. Bilo je tu petnaest kaskadera. Znate, kad se snima scena vešanja, vrlo lako mogu zaista da vas obese! Kad kolega pored vas izgubi ravnotežu na skeli, on se instinktivno hvata za vaš konopac i može da vas ubije. To su strašno opasne scene - priseća se Eva dramatičnih momenata.

Uslovi na setu bili su izuzetno surovi. Snimalo se na brisanom prostoru i na ekstremnim temperaturama, uz najezdu stršljenova i komaraca, koji su filmskoj ekipi zadavali ozbiljne probleme.



- Ja sam sada starija nego što je Tesla bio kad je umro, ali izdržala sam - dodaje ona s ponosom.

Međutim, ono što je Evu najviše zabolelo nije fizički napor, već odnos mlađih kolega prema njoj. Kako tvrdi, doživela je pravo šikaniranje i napade zbog svojih ličnih i političkih stavova - jer je odbila da podrži proteste.



- Tukli su me glumci na noćnom snimanju! Gurnuli su me u mraku i njih tri su pale preko mene! Ne znam kako sam ostala živa... Zgrozili su mi sve. A kad sam to objavila na društvenim mrežama, direktor produkcije Zoran Janković mi je momentalno dao otkaz! A još nismo ni snimili tu moju najvažniju scenu vešanja - otkriva glumica.

Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Spas je stigao u vidu Lordana Zafranovića, koji nije želeo da popusti pred pritiscima. Zahtevao je da se Eva momentalno vrati na set, nakon čega je produkcija morala da povuče svoju odluku o otkazu.

- Imala sam već spakovan kofer. Lordan je poručio produkciji da prestanu i da mu odmah vrate Evu. Kad sam se vratila na set, niko od tih glumaca nije hteo ni reč da mi kaže. To su izrodi, ostrašćeni idioti - razočarano zaključuje.

Uprkos svim nedaćama, Eva Ras ističe da je ponosna na ulogu u "Zlatnom rezu 42" i naglašava da je rad s veličinom poput Lordana Zafranovića vredan svake podnete žrtve. Publika će na predstojećem Festu imati priliku da vidi rezultat ove surove, ali maestralne glumačke posvećenosti.

- Nisam sigurna da li ću doći u Sava centar. U filmu ima više od sto glumaca, niko neće primetiti da nema jedne babe - uz osmeh završava razgovor glumica, koja je stigla na zatvaranje Međunarodnog filmskog festivala u Nišu s filmom "Motka" Vasilija Nikitovića.

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