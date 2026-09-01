Slušaj vest

Prvi dobitnik nagrade "Danilo Bata Stojković" za životno delo je glumac i bivši ministar kulture Branislav Lečić. On je stigao u Niš da se pokloni sa ekipom filma "Motka", a kući nosi priznanje koje ga je pomalo zabrinulo.

- Ova nagrada za mene ima duboko emotivno značenje jer nosi ime mog velikog prijatelja Bate Stojkovića. Bio je to glumac kog sam izuzetno voleo, s kojim sam se družio i uvek otvoreno delio utiske o pozorištu i filmu. Znam da me je cenio, pa ovo priznanje za životno delo doživljavam veoma lično.

Foto: Promo /Nenad Matović



Priznanje "Bata Stojković" me je podstaklo na razmišljanje o vremenu u kom živimo i podeljenosti unutar glumačke branše. Uvek se u takvim trenucima setim rečenica Duška Kovačevića: "Kako je moguće da se Srbi množe deljenjem?" i "Kako pronaći put i spas kad su i oni i mi protiv nas?" Naša branša bi morala da bude avangarda, da predviđa budućnost i ide unapred u mislima, a ne da se deli. Došlo je do devijacije u kojoj su pojedinci poverovali da su bolji od drugih, da zaslužuju veća prava i privilegiju da sude. To je pogrešan put koji uvek vodi u poraz i ostavlja teške posledice.

Foto: Martin Candir Ustupljena fotografija



Glumci ne rade svoj posao zbog sebe, već zbog publike. Naš glavni cilj jeste da ostanemo normalni, u kontaktu sa stvarnošću i običnim ljudima, jer smo tu u funkciji da kroz umetnost tumačimo život i ponudimo im poruku koja osvežava percepciju. Ceo svoj život služim običnom čoveku i nikad nisam želeo da veličam sebe - svaki put kad bih to pokušao, ispao bih smešan samom sebi. Pozivam sve da se spuste na zemlju i da služe, jer to vodi ka pravoj pobedi - rekao je Lečić za Kurir.

Bonus video: Lečić na Kurir televiziji