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U bioskopima je film "Pobuna" sa Džejsonom Stejtamom, jednim od najvećih akcionih heroja današnjice. Naravno, Tom Kruz je mnogo veća glumačka figura, ali on je imao i raznolikije uloge. Džejson Stejtam se mudro oslanja na svoju fizičku spremu, zavidnu čak i sada kada ozbiljno ulazi u godine, kao i na svest o tome koliki su mu glumački dometi, što je retka sposobnost i govori o njemu kao osobi.

Foto: Blitz Film



"Pobuna" nije Stejtamov najbolji film, može se čak reći da je nešto ispod proseka. Ipak, u vreme kada ovakvi filmovi uglavnom odmah završavaju na striming platformama, određeno dostojanstvo daje mu i činjenica da ima bioskopsku distribuciju. Možda ona nije velika, ali nije ni budžet "Pobune". Doduše, Stejtam često glumi i u velikim i skupim produkcijama, poput "Meg", serijala sa ansamblom slavnih glumaca "Plaćenici" ili franšize "Paklene ulice". Kada se tome doda da godišnje snimi film ili dva, najviše tri, sve to govori da je reč o čoveku koji pažljivo upravlja svojom karijerom. Reč je o glumcu koji često privlači publiku filmovima koji su dela za sebe, tj. nisu deo franšiza ili su zasnovani na "intelektualnim svojinama" poput stripova, igara itd.

Džejson Stejtam Foto: Blitz Film



Džejson Stejtam još jednom nudi poštenu akciju i zabavu, publika dobija tačno ono što očekuje, iako sama "Pobuna" podseća na poznatije prethodnike, od "Umri muški" pa do, recimo, Sigalovog "Pod opsadom". Sa tim filmom deli neku opštu zamisao - radnja se događa na brodu kojim upravljaju zlikovci, a svima njima suprotstavlja se jedan odlučan čovek. "Pobuna" ne upada ni u zamku pokušaja da se ispriča neka velika priča. Šefa i prijatelja Stejtamovog lika ubiju iz tajanstvenih razloga, te se ovaj nađe na brodu koji - ispostaviće se - služi za krijumčarenje ljudi. Pomaže mu mornarička oficirka koja se sticajem okolnosti tu našla, iza svega postoji zavera i povezane ličnosti iz sveta kriminala, ali u suštini ovo je film gde matori besni Britanac mlati ljude, pobije zlikovce i gotova stvar. Stejtam je još uvek sposoban da iznese dobar deo akcije, te film ne pribegava brzim rezovima koji prikrivaju nedostatak koreografije i fizičkih sposobnosti glumaca. Ovde koreografije borbe ima, doduše, nije to ništa spektakularno, ali je sasvim pošteno jer je i glavni junak čovek u godinama te u borbama mora da "ide na iskustvo". Neke opasnije kaskaderske zahvate Stejtam više ne radi, što je sasvim u redu, ali se u svom domenu i za svoje godine sasvim dobro drži.

Foto: Blitz Film



Ovakvi akcioni junaci su starog kova, slične smo viđali još u glumcima poput Čarlsa Bronsona. Potom su se tu nizali Čak Noris, Džeki Čen, Stiven Sigal, Žan-Klod van Dam, Dolf Lundgren... Iako su svi nabrojani nešto stariji od Džejsona Stejtama, primetno je da on danas glumi u ozbiljnijim produkcijama nego ovi u njegovim godinama. Npr. 2018. godine pojavio se mnogo najavljivani film "Crna voda", gde su se posle mnogo vremena ponovo spojili Van Dam i Lundgren. Van Dam je tada bio nešto mlađi nego što je Stejtam sada, Lundgren nešto stariji, a čak je i radnja vezana za plovilo i okean. Ali "Crna voda" nije ni prineti "Pobuni", reč je o upadljivo jeftinom filmu.

Nikola Popević Foto: Zorana Jevtić