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Jedan od najstarijih profesionalnih horova na svetu, čija tradicija seže do 1479. godine, nastupiće 23. septembra na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.

koji će pred beogradskom publikom nastupati 23. septembra u 19.30 časova na Velikoj sceni. Ulaznice su dostupne za onlajn kupovinu, dok će blagajna raditi od danas, 1. septembra, od 16 do 20 časova.

Istorija ansambla počinje daleke 1479. godine, kada je u Moskvi, po ukazu velikog kneza Ivana III, osnovan Hor državnih pevača i đakona. Reč je o prvom profesionalnom horu u Rusiji, iz čije se tradicije razvijala ruska horska umetnost. Od 1954. godine ansambl nosi ime Mihaila Glinke, jednog od utemeljivača ruske nacionalne muzičke škole.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Tokom više od pet vekova postojanja, hor je prošao kroz brojne istorijske epohe i sačuvao prepoznatljivu tradiciju ruskog horskog pevanja. Njegov repertoar danas obuhvata rusku duhovnu muziku i stare horske zapise, dela najznačajnijih ruskih kompozitora, ali i velika dela svetske vokalno-instrumentalne literature.

Među mnogobrojnim zemljama u kojima je hor nastupao nalazi se i Srbija, a njihov ponovni dolazak u Beograd predstavlja novu priliku da domaća publika čuje jedan od najznačajnijih horskih ansambala ruske muzičke tradicije. Posebnu dimenziju gostovanju daje i novo umetničko rukovodstvo. Ilja Derbilov, koji je na mesto umetničkog rukovodioca i glavnog dirigenta imenovan 2026. godine.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Gostovanje Hora „Glinka“ u Beogradu biće prilika da publika čuje ansambl koji predstavlja živu vezu sa više od 500 godina ruske muzičke istorije, ali i da upozna umetničku energiju pod novim rukovodstvom.

Državni akademski hor „Glinka“ nastupiće 23. septembra u 19.30 časova na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Onlajn prodaja ulaznica počela je 27. avgusta, dok će blagajna Narodnog pozorišta od danas 1. septembra raditi od 16 do 20 časova.