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Zvezda „Fantoma iz opere“ i legendarna kraljica crossovera stiže 24. novembra u Beograd u okviru turneje „A Winter Symphony“ Neki glasovi ostaju u sećanju već nakon samo nekoliko taktova. Neki umetnici, međutim, ostavljaju mnogo više od muzičkog utiska – stvaraju čitav svet kojem publika uvek iznova želi da se vrati. Sara Brajtman, jedna od najpoznatijih svetskih sopranistkinja i pionirka crossover muzike upravo je takva umetnica.

Sara Brajtman 24. novembra, u okviru turneje „A Winter Symphony“, stiže u Sava centar, gde će publici prirediti veliki muzičko-scenski spektakl koji će objediniti njen prepoznatljivi glas, raskošnu produkciju i muziku koja je obeležila njenu izuzetnu karijeru. Njen put ka statusu svetske zvezde neraskidivo je povezan sa jednim od najpoznatijih mjuzikala svih vremena – „Fantom iz opere“. Uloga Kristin Dae, koju je Endru Lojd Veber kreirao upravo za njen glas, postala je prekretnica u njenoj karijeri i lansirala Saru Brajtman među najveće svetske muzičke zvezde.

Foto: Promo

Od tada je izgradila impresivnu međunarodnu karijeru, objavila brojne uspešne albume, rasprodavala koncertne dvorane širom sveta i postala sinonim za muziku koja briše granice između opere, klasike i popa.

Jedna od pesama koje su obeležile njenu karijeru svakako je „Time to Say Goodbye“, nezaboravni duet sa Andreom Bočelijem. Pesma je odavno prevazišla okvire klasične muzike i postala globalni muzički klasik, prepoznatljiv milionima slušalaca širom sveta. Ali Sara Brajtman nije samo izuzetan glas. Njeni koncerti poznati su po spektakularnoj produkciji, raskošnim kostimima, impresivnoj rasveti i snažnoj vizuelnoj atmosferi. Svaki njen nastup pažljivo je osmišljen kao celovito umetničko iskustvo u kojem se muzika, scenografija i emocija spajaju u jedinstvenu priču. Koncert Sare Brajtman više je od muzičkog događaja – to je prilika da uživo doživite umetnicu čiji glas i interpretacija već decenijama osvajaju publiku širom sveta. Sava centar će 24. novembra postati pozornica za spektakl ispunjen muzikom, emocijama i raskošnom produkcijom – u jedinstvenom spoju opere, klasike i popa koji može da pruži samo Sara Brajtman. Ulaznice potražite na Tickets.ts i Efinity.rs.